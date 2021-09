(Cowansville) Les jeunes adultes étaient au rendez-vous en Estrie pour venir encourager le Bloc québécois lors de la dernière journée de campagne électorale.

Alice Girard-Bossé La Presse

Dimanche après-midi, le chef du Bloc québécois, Yves-François Blanchet, s’est arrêté au festival de bière La Grande Coulée, au mont Orford, où de nombreux jeunes adultes sont venus lui manifester leur appui.

« C’est pour démentir la légende voulant que nos partisans aient tous les cheveux blancs et soient en chaise roulante », a lancé M. Blanchet.

C’est le sourire aux lèvres que le chef du parti est allé à la rencontre des électeurs, dimanche. Il n’a pas nié avoir changé d’attitude au cours de la campagne. « Lorsque les gens expriment de l’enthousiasme, et depuis quelques jours, on sent beaucoup d’enthousiasme, on a tendance à être plus léger et aller plus vers les gens », a-t-il affirmé.

Marc-Antoine Sylvestre, de passage au festival, était bien heureux de croiser l’équipe du Bloc québécois. « Je suis content de voir le chef, parce qu’on le voit à la télévision, mais là, on a l’opportunité de le rencontrer en personne. »

Il observe un intérêt grandissant pour le Bloc québécois chez les jeunes de son entourage. « C’est une idée préconçue que ce sont les plus âgés qui votent pour le Bloc », a-t-il dit.

Depuis le début de la campagne, le chef bloquiste recueille souvent dans ses déplacements des encouragements d’électeurs ou de militants plus âgés.

Marilou Alarie, candidate dans la circonscription de Brome-Missisquoi, était présente aux côtés de M. Blanchet. « C’est un lieu festif. On est contents d’être ici et de lever notre verre à la campagne », a-t-elle affirmé.

« Je veux que les gens participent »

En fin d’après-midi, des gens s’étaient rassemblés à Cowansville pour accueillir l’équipe du Bloc.

Le chef du parti en a profité pour inviter tous les Québécois à aller voter lundi.

PHOTO ROBERT SKINNER, LA PRESSE Yves-François Blanchet, chef du Bloc québécois

Je demande à tout le monde de voter. Je veux que les gens participent. Quand je vois des taux de participations de 50 %, je m’inquiète dramatiquement pour les élections municipales qui vont suivre dans quelques semaines. Yves-François Blanchet, chef du Bloc québécois

« Bien sûr, j’ai une préférence si les gens mettent un X à côté du nom du candidat ou de la candidate du Bloc québécois », a précisé le chef.

Le chef du Bloc québécois s’attend à devoir faire un « appel à la patience », lundi soir. « Selon les circonscriptions, des fois, les résultats vont être clairs, mais des fois, ça va être tellement serré que ça pourrait prendre jusqu’à deux ou trois jours avant d’avoir les résultats. Il faudra être patient. » M. Blanchet a réitéré son désir d’obtenir 40 sièges, soit 8 de plus qu’aux dernières élections.

« On souhaite une délégation forte à Ottawa. C’est ça qu’on veut depuis le début. M. Blanchet est excellent, mais il a besoin de nous et il a beaucoup de dossiers, donc on veut se partager le travail. Plus nombreux on sera, plus efficaces on sera », a affirmé Mme Alarie.

PHOTO ROBERT SKINNER, LA PRESSE Marilou Alarie (à droite), candidate du Bloc québécois dans la circonscription de Brome-Missisquoi

M. Blanchet et Mme Alarie ont rappelé leur désir d’avoir un gouvernement minoritaire. « Un gouvernement minoritaire, c’est assurément un avantage pour le Bloc québécois. Quand on est minoritaire, on doit s’entendre avec les autres et aller chercher le consensus. Si le gouvernement minoritaire veut faire avancer ses projets et adopter ses lois, il faut que le Québec puisse être à la table et donner son accord », a indiqué Mme Alarie.

Blanchet donne un coup de main à Haider

Plut tôt en matinée, M. Blanchet est venu donner un coup de pouce à Ensaf Haider, conjointe du blogueur saoudien emprisonné Raif Badawi.

« J’aime mieux quelqu’un qui se lève debout avec un français incertain que quelqu’un qui reste assis avec un bon français », a plaidé le chef bloquiste Yves-François Blanchet, dimanche, en faveur de sa candidate Ensaf Haider dans Sherbrooke.

Mme Haider a été critiquée par des adversaires pour son français plus ou moins bien maîtrisé.

PHOTO DAVID BOILY, ARCHIVES LA PRESSE Ensaf Haider, candidate du Bloc québécois dans Sherbrooke

Est-ce que les Sherbrookois ont seulement besoin de quelqu’un qui parle ou ils ont besoin de quelqu’un qui agit ? Ensaf Haider, candidate du Bloc québécois dans Sherbrooke, devant un groupe de jeunes partisans bloquistes venus l’encourager

M. Badawi a été condamné en 2012 à 10 ans de prison par Riyad pour avoir critiqué le régime : le Bloc a réitéré sa demande aux chefs de parti qui aspirent à former le prochain gouvernement fédéral de s’engager à assurer le rapatriement de Raif Badawi au Québec, dans les semaines qui suivront les élections.

Avec Patrice Bergeron, La Presse Canadienne