Élections fédérales

Qui est Erin O’Toole ?

Ses admirateurs le dépeignent comme un « pragmatique », un « modéré » et un homme de famille qui a su rallier les troupes conservatrices. Ses détracteurs, comme un être « peu authentique » qui a cajolé les détenteurs d’armes et la droite pour accéder à la tête du parti, avant de virer plus à gauche. Mais qui est donc Erin O’Toole ?