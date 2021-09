La pittoresque circonscription de Gaspésie-Les Îles-de-la-Madeleine sera à surveiller lundi soir.

La Presse Canadienne

La ministre du Revenu national Diane Lebouthillier était parvenue difficilement à conserver la circonscription dans la besace libérale en 2019. Elle n’avait devancé son rival bloquiste que par 637 voix. Depuis 2008, le comté a été successivement bloquiste, néo-démocrate et libéral.

Preuve de l’importance de la circonscription aux yeux des stratèges libéraux, Justin Trudeau y avait annoncé en juillet en grande pompe un investissement de 25 millions de dollars pour l’agrandissement d’une usine éolienne dans la région de Gaspé.

PHOTO JACQUES BOISSINOT, THE CANADIAN PRESS Justin Trudeau et Diane Lebouthillier lors d'une visite à Percé, le 14 juillet

Au cours d’une entrevue réalisée en juillet, Mme Lebouthillier affichait une confiance totale quant à ses chances d’obtenir un troisième mandat. Elle avait notamment souligné que les résultats serrés sont monnaie courante dans les circonscriptions moins populeuses.

Je vais l’emporter. Je vais l’emporter chez les Madelinots, je vais l’emporter chez les Gaspésiens parce qu’ils veulent continuer à être représentés à Ottawa. Diane Lebouthillier, députée sortante, en juillet

Mais le défi sera difficile à relever.

Elle retrouve sur sa route le même adversaire qui lui avait mené une chaude lutte en 2019 : le bloquiste Guy Bernatchez.

PHOTO TIRÉE DE LA PAGE FACEBOOK DE GUY BERNATCHEZ Guy Bernatchez

L’actuel maire de Saint-Maxime-du-Mont-Louis dit être mieux connu et être mieux préparé. Il s’est plus familiarisé avec l’organisation électorale.

Assurément, je vais faire mieux. Je suis mieux connu. Le Bloc n’a pas terminé loin derrière et le parti a réalisé de l’excellent travail depuis 2019. Guy Bernatchez, candidat bloquiste

De nombreux enjeux retiennent l’attention des électeurs, comme le vieillissement de la population, la pénurie de la main-d’œuvre, la création d’emplois non saisonniers, l’érosion provoquée par le réchauffement climatique et le besoin de bien entretenir et de rénover des infrastructures essentielles comme les ports.

L’électorat semble divisé, encore une fois.

Employée saisonnière, Marie-Andrée Beauchamp rêve d’un retour du Bloc québécois, mais elle n’en est pas tout à fait convaincue.

Elle souligne que les investissements réalisés par le gouvernement libéral ont surtout profité aux touristes et non aux résidants. Selon elle, la population a besoin d’emplois qui lui donneront un bon salaire.

Une résidence pour aînés de Gaspé semble plus amicale pour Mme Lebouthillier. Plusieurs profitaient du beau temps lors de la visite de La Presse Canadienne. La plupart d’être pensaient voter pour elle.

Une résidence a louangé la franchise de Mme Lebouthillier. Un visiteur a loué la gestion de la pandémie par l’équipe de Justin Trudeau.

« C’est le seul qui a vraiment aidé les gens », lance Rose-Marie Dorion.

Toutefois Mme Dorion, qui travaille à temps partiel avec les aînés, dit que les mesures pour aider financière la population ont assez duré. Selon elle, les gens sont plus réticents à retourner sur le marché du travail.

Mme Lebouthillier aime rappeler à ses électeurs que le gouvernement fédéral a beaucoup investi dans la région, citant notamment l’agrandissement de l’usine d’éoliennes.

« Le Bloc québécois ne peut que se plaindre », répète-t-elle.

M. Bernatchez reconnaît que sa principale adversaire est bien appréciée dans certains milieux. Il croit toutefois que les électeurs sont déçus des maigres résultats du gouvernement libéral dans certains dossiers, notamment la décision de ne pas restaurer le populaire phare de Cap-des-Rosiers, près du parc national de Forillon ou celle de ne pas augmenter les prestations pour les jeunes retraités.

Il rejette aussi l’argument de Mme Lebouthillier qui reproche au Bloc de ne pas pouvoir faire grand-chose puisqu’il n’est promis qu’aux banquettes de l’opposition à la Chambre des communes. Il note que plusieurs partis qui sont représentés à Ottawa n’ont aucune chance de former le gouvernement.

Trois autres candidats tenteront de se faire élire dans cette circonscription : Lisa Phung (NPD), Jean-Pierre Pigeon (Parti conservateur) et Christian Rioux (Parti populaire).