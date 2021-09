(Ottawa) Le premier ministre Justin Trudeau se rallie à la volonté unanime de l’Assemblée nationale : le Groupe de diffusion du débat des chefs fédéraux en anglais devrait présenter des excuses pour la question qui a été posée à Yves-François Blanchet lors de la joute oratoire de jeudi dernier.

Mélanie Marquis La Presse

En conférence de presse à Halifax, mercredi matin, il a soutenu que l’organisation devrait « s’expliquer et s’excuser » pour cette question qui établissait un lien entre le racisme et la loi 21 sur la laïcité et le projet de loi 96 sur la protection de la langue française, que l’animatrice Shachi Kurl a taxées de « discriminatoires » sur le plateau du débat.

« Je trouve que la prémisse de la question était inacceptable, et je pense que ce serait important que le [Groupe] s’explique et s’excuse », a soutenu le premier ministre, ajoutant que faire « des déclarations » comme celle contenue dans cette question, « ce n’est pas utile pour le pays, et c’est insultant pour les Québécois ».

Il a réitéré que « les Québécois ne sont pas racistes ».

Mardi, L’Assemblée nationale a réclamé à l’unanimité du Groupe de diffusion du débat des chefs fédéraux en anglais qu’il présente des excuses « pour le procès hostile intenté contre la nation québécoise » jeudi soir dernier.

La motion sera envoyée aux médias anglophones membres du regroupement, à la modératrice Shachi Kurl et à la firme Angus Reid, dont elle est la présidente. Une autre motion, celle-ci présentée par la cheffe libérale Dominique Anglade, a été adoptée unanimement pour condamner le « Québec bashing ».

Dans un communiqué publié en fin de journée vendredi dernier, le Groupe de diffusion, un partenariat regroupant divers médias, dont APTN News, CBC News, CTV News et Global News, a déclaré que « la question portait explicitement sur ces lois » et qu’elle « n’affirmait pas que les Québécois sont racistes ».

Selon lui, « la question de Mme Kurl concernant la loi 21 et le projet de loi 96 du Québec a été posée à M. Blanchet pour lui donner l’occasion d’expliquer le point de vue de son parti sur ces lois, qui ont fait l’objet d’une large couverture et d’importantes conversations depuis qu’elles ont été déposées à l’Assemblée nationale du Québec ».

Avec Tommy Chouinard