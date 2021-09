Blanchet réclame un « comité transpartisan » et s’attaque aux libéraux

Le chef bloquiste Yves-François Blanchet réitère la nécessité de créer un « comité transpartisan » pour se pencher sur la nomination des juges à Ottawa, dans la foulée des révélations entourant les ministres Diane Lebouthillier et David Lametti au cours des derniers jours.

Henri Ouellette-Vézina La Presse

« On a vu durant le régime Trudeau un ensemble d’écarts éthiques graves en matière de nomination des juges », a martelé lundi M. Blanchet lors d’une mêlée de presse à Gaspé. Aux côtés de son candidat local, Guy Bernatchez, il a appelé à poser des gestes qui viendraient « assainir les mœurs » et mettre fin aux « zones d’ombre » et « aux coups de téléphone discrets » ; bref, aux nominations partisanes.

Selon le parti, ce nouveau comité transpartisan pourrait se pencher sur une « méthode allant […] appuyer exclusivement sur les qualifications des candidats à la magistrature ». « On veut un processus transparent, rigoureux et exempt de toute considération partisane », a soutenu M. Blanchet.

C’est à Gaspé que le chef bloquiste a choisi de faire cette annonce, dans la circonscription de la ministre libérale Diane Lebouthillier. Celle-ci s’est retrouvée en eaux troubles vendredi, après que Le Journal de Québec eût révélé qu’elle aurait « beaucoup insisté » sur la candidature du juge Damien St-Onge, un donateur et organisateur libéral de sa campagne en 2015, dans Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine.

Le ministre de la Justice David Lametti était responsable de la nomination à l’époque. Selon les documents obtenus, il a entériné la nomination de M. St-Onge en 2019, et ce, malgré une recommandation plus favorable envers un autre candidat. Selon le Bloc, la ministre libérale Diane Lebouthillier n’a rien fait d’illégal en appuyant la nomination d’un juge, mais c’était immoral et non-éthique.

« Les juges, ce sont les électeurs »

L’affaire a pris de l’importance au cours du week-end. Dimanche, les conservateurs d’Erin O’Toole ont demandé au commissaire à l’éthique de tenir une enquête sur Justin Trudeau, Diane Lebouthillier et David Lametti. Les troupes d’Erin O’Toole disent avoir « des inquiétudes sur le fait que M. Lametti a procédé à une nomination judiciaire inappropriée, à la suite de pressions exercées par Mme Lebouthillier pour qu’il nomme le partenaire en droit d’un des donateurs et organisateurs politiques ».

Yves-François Blanchet, lui, a dit lundi vouloir s’en remettre « à des autorités plus hautes » que le commissaire à l’éthique, qui reste une « institution indépendante ».

On ne commande pas des enquêtes du commissaire à l’éthique comme on commande des pizzas. Moi, je m’en remets à des autorités plus hautes. Les juges, ce sont les électeurs de Gaspésie-les-Îles, qui auront l’occasion de sanctionner le comportement de Mme Lebouthillier dans une semaine. Yves-François Blanchet, chef du Bloc québécois

« Des fois, t’as envie de dire : qu’est-ce que tu n’as pas compris ? », a-t-il aussi lancé, décochant une flèche directe vers Diane Lebouthillier. « Ça ne marche pas comme ça. Les juges sont au sommet de la pyramide du système judiciaire et chez les libéraux, on les nomme à travers un innommable copinage », a-t-il accusé.

Le Bloc québécois réclame en outre des explications du gouvernement Trudeau et des ministres concernés. « Ça prend quelque chose qui soit vrai et crédible. Pour l’instant, ça rencontre au mieux l’un des deux critères », a dit le chef.

Il faisait ainsi référence à la déclaration émise par les équipes libérales vendredi. Le cabinet de Mme Lebouthillier a d’abord nié les allégations, en indiquant que Damien St-Onge n’a pas été organisateur de campagne et que la ministre n’a pas de « lien particulier avec cette personne ». Le Parti libéral a ensuite précisé avoir réformé le processus de nomination pour le rendre « plus transparent », en assurant que les recommandations du ministre de la Justice sont faites « exclusivement sur la base du mérite ».