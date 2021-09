Les chefs fédéraux ont condamné lundi les manifestations antivaccination prévues dans des hôpitaux au Canada, au moment où la Colombie-Britannique est devenue la troisième province à implanter un passeport vaccinal, après le Québec et le Manitoba.

Henri Ouellette-Vézina La Presse

« J’invite les opposants au vaccin, quel que soit leurs arguments, à utiliser des moyens décents pour les exprimer », a d’abord indiqué le chef du Bloc québécois, Yves-François Blanchet, lors d’une mêlée de presse lundi matin. Il a du même coup rappelé que les usagers qui fréquent les hôpitaux « le font rarement par choix ». « De l’autre côté, les professionnels qui font l’objet d’une intimidation pour leur travail, c’est absolument inacceptable », a martelé M. Blanchet.

Chez les néodémocrates, Jagmeet Singh a soutenu qu’un hôpital n’est jamais « un endroit pour manifester ». « Aucun travailleur et aucun patient ne devraient être limités de quelconque façon pour obtenir les soins dont ils ont besoin. Les professionnels sont déjà fatigués. Ne risquez pas la vie des patients », a-t-il dit en s’adressant directement aux manifestants.

M. Singh a du même coup rappelé que son parti implanterait « un élément aggravant » pour une peine « si quelqu’un menaçait de quelque façon que ce soit un travailleur de la santé, menaçait des patients, ou entravait leur capacité d’accéder aux soins ».

Depuis Ottawa, le chef conservateur Erin O’Toole a aussi parlé d’évènements « totalement inacceptables ». « J’ai beaucoup de respect pour les travailleurs de la santé. Le harcèlement et les manifestations contre nos hôpitaux, c’est totalement inacceptable. En plein milieu d’une pandémie, on doit travailler ensemble, on doit s’unir comme pays », a-t-il fait valoir, en disant avoir confiance en les services policiers pour « s’assurer » que l’accès aux hôpitaux demeurera.

C’est l’organisation Canadian Frontline Nurses (en français, infirmières canadiennes en première ligne) qui a annoncé la tenue de « veillées silencieuses » dans toutes les provinces ce lundi, affirmant qu’elles visent à critiquer les mesures de santé publique mises en place pour freiner la propagation de la COVID-19.

Les emplacements potentiels comprennent le Centre des sciences de la santé de Winnipeg, l’Hôpital général de Toronto et le Centre des sciences de la santé Queen Elizabeth II à Halifax. Les organisateurs affirment qu’ils veulent prendre position contre ce qu’ils qualifient de « mesures tyranniques » et « d’excès ».

Ford aussi inquiet

Dimanche, le premier ministre de l’Ontario, Doug Ford, dont la province fait partie des cibles de plusieurs autres manifestations similaires après avoir annoncé son intention de mettre en place un système de preuve de vaccination dès le 22 septembre, a condamné les organisateurs dans un tweet qualifiant de tels évènements d’« égoïstes, lâches et imprudents ».

L’Association des infirmières et infirmiers autorisés de l’Ontario et l’Association médicale de l’Ontario ont publié une déclaration conjointe « condamnant fermement » les perturbations prévues et appelant à des zones de sécurité désignées autour des établissements de santé pour protéger le personnel et les patients – une proposition que les néo-démocrates de la province ont également évoquée.

« J’appuie la police dans toutes les mesures nécessaires prises pour protéger la vie de personnes innocentes à la recherche de soins médicaux et de tous nos héros de la santé, a aussi écrit le maire de Toronto, John Tory, sur Twitter. Nous avons depuis longtemps dépassé le temps où nous pouvons voir cette tyrannie de quelques-uns interférer avec l’accès aux soins de santé pendant une pandémie. »

Avec La Presse Canadienne