Le chef néodémocrate Jagmeet Singh a vivement dénoncé lundi le coût des « promesses vides » de Justin Trudeau, notamment dans les communautés autochtones qui n’ont toujours pas accès à l’eau potable à travers le Canada.

Henri Ouellette-Vézina La Presse

« Il y a un prix pour les promesses brisées par M. Trudeau. Et ce sont les gens qui l’assument », a martelé M. Singh lors d’une conférence de presse tenue dans la communauté de Sioux Lookout, à environ 230 kilomètres au nord-ouest de Thunder Bay.

Le chef du NPD s’est de nouveau attaqué au manque de résultats du gouvernement Trudeau en matière de réduction des prix du logement, de baisse des prix des factures cellulaires, d’élimination des subventions pétrolières et de contrôle des gaz à effet de serre (GES), mais surtout en matière d’approvisionnement en eau potable pour chaque communauté autochtone.

« J’ai parlé plus tôt avec une enfant de 12 ans qui se bat pour l’eau potable. Comment ça fait du sens qu’une jeune fille de 12 ans se batte pour l’eau potable ? Quand j’avais 12 ans, je n’ai jamais pensé à ça », a fustigé le leader néo-démocrate. « Notre engagement, c’est de nous assurer que nous nettoyons cette eau et que chaque communauté dispose d’eau potable », a-t-il ajouté.

Dans un communiqué de presse diffusé lundi, son parti accuse Justin Trudeau de n’avoir pas tenu sa promesse de garantir l’accès à l’eau potable à toutes les Premières Nations avant 2021. « Je ne suis pas comme Justin Trudeau. Je ne me contenterai pas d’en parler. Je vais me battre avec un zèle illimité pour les gens partout au Canada », a insisté M. Singh.

Selon des chiffres avancés par le NPD lundi, il y a encore plus de 30 communautés au Canada sans eau potable. Il reste en effet 52 avis concernant la qualité de l’eau à long terme dans 33 communautés, confirme Service aux Autochtones Canada (SAC). Plus d’une centaine de ces avis ont toutefois été levés depuis 2015.

Justin Trudeau avait en effet promis en 2015 de lever tous les avis sur l’eau potable d’ici mars, mais son gouvernement a depuis reconnu qu’il n’atteindrait pas cet objectif. Au tournant du mois d’août, Ottawa a néanmoins annoncé une enveloppe de près de 8 milliards pour donner l'accès à de l’eau potable salubre à l’ensemble des communautés autochtones dont l’alimentation en eau relève du fédéral.

Trois communautés qui dirigeaient une action collective contre le gouvernement à ce sujet, soit la Nation crie de Tataskweyak, la Première Nation de Curve Lake et la Première Nation de Neskantaga, avaient alors parlé d’une « victoire » pour leurs populations pour qui « éviter l’eau du robinet est un mode de vie ». Le ministre Marc Miller a convenu qu’il n’y avait « aucune excuse crédible pour un pays comme le Canada pour avoir pris autant de temps ».

Le chef du NPD fera plus tard campagne dans la Première Nation Neskantaga, qui a un avis d’ébullition de l’eau depuis plus de 25 ans. « C’est le plus ancien secteur d’ébullition de l’eau du pays. Cela signifie que c’est l’endroit où ils n’ont pas l’eau potable depuis le plus longtemps. Il y a des adultes qui n’ont jamais pu boire de l’eau claire. C’est inacceptable », a dit Jagmeet Singh à ce sujet.

Avec La Presse Canadienne