Justin Trudeau veut bâtir un Québec et un Canada « plus fort »

Le chef du Parti libéral, Justin Trudeau, a réalisé une offensive en territoire bloquiste pour la deuxième journée d’affilée dimanche. Le premier ministre sortant a tenu un point de presse à Candiac en matinée, où il a réitéré ses promesses dans différents secteurs, en attaquant à de multiples reprises le Parti conservateur et le Bloc québécois.

Coralie Laplante La Presse

Pendant la pandémie, « on n’a pas juste défendu l’intérêt [des Canadiens], on a agi pour livrer ce qu’ils avaient de besoin, et le Bloc ne peut pas faire ça », a affirmé Justin Trudeau, sur la scène du parc André-J. Côté, face au fleuve Saint-Laurent.

« On est vraiment conscient d’à quel point il va falloir que l’on continue à travailler fort pour bâtir un Québec plus fort, un Canada plus fort », a-t-il martelé.

Un député du Bloc québécois, Alain Therrien, est l’élu sortant de la circonscription de La Prairie, où se trouve Candiac. M. Trudeau était de passage à Mont-Saint-Grégoire et à Saint-Bruno-de-Montarville, sur la Rive-Sud de Montréal, samedi. Un député bloquiste, Stéphane Bergeron, occupait le siège de député de Montarville à la Chambre des communes.

Accompagné de Caroline Desrochers, candidate libérale dans la circonscription de La Prairie, et de Steven Guilbeault, candidat de Laurier—Sainte-Marie, le premier ministre sortant a souligné l’importance de l’environnement dans la plateforme électorale de son parti dimanche.

M. Guilbeault a lancé des flèches à Yves-François Blanchet, chef du Bloc québécois, dans son allocution. « Je ne vais pas revenir sur les trois fois qu’il a contourné le BAPE pendant un an et quart comme ministre de l’Environnement », a-t-il déclaré d’emblée.

Steveu Guilbeault a indiqué que le gouvernement libéral a empêché en 2016 la mise en place d’un projet de développement qui aurait eu lieu sur le territoire de la rainette faux-grillon. « C’est grâce à nous aujourd’hui si cette grenouille-là est protégée, mais elle est toujours menacée. Entre autres, parce qu’en 2014, un certain Yves-François Blanchet, alors ministre de l’Environnement du Québec, a permis que l’on fasse du développement dans l’habitat de cette espèce-là », a-t-il poursuivi.