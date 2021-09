Le débat houleux de jeudi soir a été fermement condamné pour avoir donné trop peu de temps aux chefs pour expliquer leurs politiques ou réfuter les attaques de leurs rivaux, et pour avoir accordé trop de temps à la modératrice Shachi Kurl et aux journalistes pour interrompre les chefs.

(Ottawa) Au centre d’une controverse houleuse depuis jeudi soir, la Commission des débats des chefs est durement critiquée : le bloquiste Yves-François Blanchet remet en question son existence et qualifie le débat de jeudi soir de « patente ».

Certains critiques appellent à la fin de la commission indépendante ou au moins à une refonte de son mandat.

La commission a été créée pour mettre fin aux machinations des partis visant à contrôler comment, quand, sur quels sujets et avec qui les chefs débattraient pendant les campagnes électorales.

Yves-François Blanchet suggère de se débarrasser de la commission.

« Que le débat soit organisé par les médias », a-t-il lancé en conférence de presse samedi matin à Sherbrooke.

Il a cité en exemple le débat de la semaine précédente en français, organisé par TVA, qui a obtenu de tout aussi bonnes cotes d’écoute.

« Il n’était en aucune façon moins pertinent que la drôle de patente organisée jeudi soir, a-t-il commenté. C’est quoi cette patente qui dit que le premier ministre doit s’inventer un cossin pour organiser des débats à la place de ceux dont c’est le métier. »

Même s’il se plaint du débat, le chef bloquiste a gagné un capital de sympathie au Québec dont il a largement profité. Ses adversaires l’ont même appuyé dans son indignation.

« Je ne suis pas en train d’exploiter quelque chose », a-t-il pourtant assuré.

Des passants croisés à Magog samedi matin lui ont parlé de cet épisode du débat avec indignation et lui ont manifesté leur appui.

Un automobiliste anglophone qui circulait rue principale lui a toutefois crié un « fuck you » très audible.

« Chaque fois que je vais dans des endroits où on parle anglais, je reçois de l’amour », a ironisé M. Blanchet.

Tous les chefs autant sur la scène fédérale qu’à l’Assemblée nationale ont dénoncé la question posée par la modératrice Shachi Kurl au chef bloquiste.

Elle est accusée d’avoir posé une question biaisée concernant la loi « discriminatoire » du Québec sur la laïcité – qui interdit à certains fonctionnaires de porter des symboles ou des vêtements religieux au travail – et sur un projet de loi visant à renforcer le rôle du français dans la province.

Le gouvernement libéral de Justin Trudeau a créé la commission des débats après avoir remporté les élections de 2015.

Au cours de cette campagne, le débat traditionnel en anglais organisé par un consortium de réseaux de télévision a été torpillé après que le premier ministre de l’époque, Stephen Harper, eut refusé d’y participer.

Même avant cela, les débats du consortium avaient été critiqués pour avoir permis aux grands partis de menacer de non-participation afin de dicter les termes des débats. Le Parti vert avait allégué que sa cheffe en avait été systématiquement exclue.

Les chaînes de télévision ont également été critiquées pour se soucier davantage de présenter une bonne émission que d’aider à informer les électeurs.

La commission a établi les critères de participation au débat en anglais de jeudi et au débat en français de mercredi, ce qui a entraîné l’exclusion du chef du Parti populaire de Maxime Bernier.

Mais elle a confié l’essentiel de la responsabilité de produire les débats aux consortiums de réseaux. Pour le débat en anglais, le consortium comprenait CBC News, CTV News, APTN News et Global News.

Selon son site internet, la commission indique travailler avec les producteurs des débats « pour développer un format qui reflète l’intérêt public, tout en respectant l’indépendance journalistique ».

Mais dans un communiqué publié vendredi, le consortium de diffusion anglais a déclaré qu’il « sélectionne le modérateur et les journalistes participants, qui jouissent d’une indépendance journalistique et éditoriale complète par rapport à la Commission des débats des chefs ».

Sachi Kurl a renvoyé les demandes de commentaires à la déclaration du consortium, qui indiquait que sa question à Yves-François Blanchet portait spécifiquement sur les deux projets de loi provinciaux et « n’indiquait pas que les Québécois sont racistes », réfutant une affirmation du chef du Bloc québécois.

La commission a confirmé qu’elle n’était pas impliquée dans le choix des thèmes, des questions ou du modérateur.

Et c’est là le problème, selon Elly Alboim, ancien chef du bureau parlementaire de la CBC qui a participé à la production de débats électoraux de 1977 à 1993 et a depuis aidé divers chefs libéraux provinciaux et fédéraux à s’y préparer.

« La commission semble avoir accepté les conseils de celui qui produit la chose pour en faire une émission télévisée », a déclaré Elly Alboim dans une interview.

Il a déclaré que les réseaux sont « intéressés à maintenir l’audience, en fournissant une sorte de télévision intéressante et au rythme rapide » et que les journalistes impliqués « agissent sur une impulsion journalistique : qu’est-ce qui fait l’actualité ? Comment tenir les chefs responsables ? Comment signalons-nous quand ils sont incohérents ? Comment expliquons-nous au public quels sont leurs raccourcis ? »

Mais ce n’est pas ce que devrait être un débat électoral, a soutenu Elly Alboim.

« Il doit s’agir des dirigeants des partis qui demandent des comptes, expliquent leurs programmes et font appel à leurs électeurs. Ils n’ont pas besoin de l’intermédiaire des journalistes », a-t-il déclaré, notant que les journalistes ont de nombreuses occasions de griller les dirigeants tous les jours en campagne.

« La responsabilité démocratique, à mon avis, est de prendre une distance, de laisser les gens évaluer ce qu’ils entendent et de donner certainement aux dirigeants suffisamment de temps pour s’expliquer et expliquer leurs programmes. Cela ne peut pas être fait en rafales de 15 et 20 secondes. »

Elly Alboim a déclaré que le format de jeudi ne laissait qu’un temps « minuscule » aux chefs pour discuter sérieusement d’un problème ou faire avancer leurs politiques.

Mais, à son avis, le fait qu’il ne laissait souvent pas le temps à un leader de réfuter une attaque directe d’un rival était inexcusable.

Ne pas comprendre que vous avez créé un format où les gens peuvent lancer des accusations en l’air et n’obtenir aucune réponse ou aucune réfutation est un manquement au devoir. Elly Alboim, ancien chef du bureau parlementaire de la CBC

Cela signifiait que Justin Trudeau, qui était la cible principale de ces attaques, s’était retrouvé à encaisser les coups.

« Ils faisaient des attaques à la sauvette puis passaient à autre chose et il n’avait pas la chance de répondre donc, bien sûr, il souffrait du format. »