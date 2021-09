« Nous travaillons avec le Directeur parlementaire du budget (DPB) et cela prend certainement du temps. Nous pensons que c’est très important, le Directeur est évidemment très respecté, et a un excellent bilan en matière de coûts des plateformes. Mais nous aurons notre plateforme chiffrée publiée samedi », a promis le chef néodémocrate Jagmeet Singh.

Au lendemain du débat des chefs en anglais, le chef néodémocrate Jagmeet Singh a promis de publier ce samedi les estimations du coût de ses promesses électorales, qu’il n’a jusqu’ici toujours pas chiffrées contrairement aux libéraux, aux conservateurs et aux bloquistes.

Henri Ouellette-Vézina La Presse

« Nous travaillons avec le Directeur parlementaire du budget (DPB) et cela prend certainement du temps. Nous pensons que c’est très important, le Directeur est évidemment très respecté, et a un excellent bilan en matière de coûts des plateformes. Mais nous aurons notre plateforme chiffrée publiée samedi », a offert M. Singh lorsque questionné à ce sujet, vendredi matin à Ottawa.

La veille, après l’ultime affrontement en anglais sur les ondes de CBC, le chef du NPD avait estimé qu’il est « très correct » de demander aux Canadiens de voter pour lui — le vote par anticipation commence vendredi à l’échelle du pays –, alors que sa plateforme n’est même pas encore complètement chiffrée et détaillée.

« Si vous voulez des résultats différents, il faut voter différemment », a-t-il notamment argué, en réitérant qu’on ne peut pas se permettre quatre années supplémentaires de gouvernement Trudeau.

En conférence vendredi, M. Singh s’est défendu de manquer de transparence, en soutenant « avoir déjà parlé de notre plan au cours des dernières années » et « exposé ce que nous ferions ». « Les Canadiens savent par exemple que nous sommes fermement en faveur d’un régime d’assurance-médicaments pour tous. Les Canadiens savent où nous en sommes », a-t-il fait valoir.

« Nous avons été très clairs sur la façon dont nous allons orchestrer tout cela. Dès le début, nous avons dit que nous ferions payer aux milliardaires leur juste part, combler les lacunes. Les gens de tous les jours vont au travail, frappent et paient leur juste part. Pourquoi les milliardaires n’en ont-ils pas ? Les gens ne se sentent pas bien à propos de ça, ils pensent que c’est mal, c’est un système truqué, et nous allons y mettre fin », a aussi martelé le néodémocrate, dont le parti pourrait augmenter son nombre de sièges le 20 septembre, selon les plus récents sondages.

M. Singh affirme qu’en « faisant tout cela, nous allons pouvoir investir davantage dans les gens ». « On ne va pas couper les services aux gens, on ne va pas mettre plus de pression sur leurs épaules », a-t-il réitéré.

Comme Yves-François Blanchet, qui votera vendredi dans sa circonscription de Belœil-Chambly, le chef du NPD compte déposer son bulletin de vote en fin de journée dans Burnaby-Sud, là où il a été élu député en 2019. Les deux ont d’ailleurs encouragé les électeurs à voter à l’avance, alors que les craintes d’un faible taux de participation se multiplient à l’approche du jour du scrutin.

Les conservateurs et les bloquistes ont tous deux chiffré leurs engagements mercredi, à peine quelques heures avant le deuxième débat des chefs en français. Le chef libéral Justin Trudeau, qui a été le premier à le faire, a souvent utilisé le manque de chiffres comme une attaque pour décrédibiliser ses adversaires.