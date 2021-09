(Québec) Piqué au vif, le premier ministre François Legault a condamné l’« attaque contre le Québec » survenue lors du débat des chefs en anglais de jeudi soir, qui s’est transformé en procès de deux de ses lois, la Loi sur la laïcité de l’État et le projet de loi 96 sur la protection de la langue française. Il demande des excuses de la part du consortium des médias et de la modératrice.

Tommy Chouinard La Presse

Il accuse Shachi Kurl, de la firme Angus Reid, d’avoir abandonné son rôle d’« arbitre », d’avoir posé « une question loadée » en présentant « comme un fait » que ces deux lois sont discriminatoires et en les associant au racisme.

« Ça n’a pas de bon sens de traiter le Québec de raciste, ça n’a pas de bon sens dire que la loi 21 et le projet de loi 96 sont discriminatoires ! a-t-il tonné lors d’une conférence de presse au terme d’une réunion de son caucus pour préparer la rentrée de l’Assemblée nationale du 14 septembre.

« Je n’accepterai jamais qu’on commence à nous donner des leçons ! C’était une question loadée qui n’a pas de bon sens, qui n’a pas sa place. J’espère que le consortium (qui a organisé le débat, NDLR) va corriger le tir et dire que c’était une erreur de poser une question comme ça », a-t-il affirmé, précisant plus tard qu’il espère des excuses.

François Legault s’est inspiré d’une célèbre déclaration de Robert Bourassa après l’échec du Lac Meech pour envoyer un message au reste du Canada. « Quoiqu’on dise, quoiqu’on fasse à Ottawa, le Québec est une nation libre de protéger sa langue, ses valeurs, ses pouvoirs », a-t-il affirmé.

La conférence de presse de François Legault devait porter sur une annonce visant à lutter contre la pénurie de main-d’œuvre. C’est partie remise : il a chamboulé les plans en raison du débat des chefs de jeudi soir.

« Le premier devoir du premier ministre du Québec, c’est de défendre la nation québécoise, défendre notre langue, défendre nos valeurs. Ce qu’on a vu au débat des chefs, c’est une attaque contre la loi 21 sur la laïcité et contre le projet de loi 96 sur la langue. Je veux être clair : ces deux lois sont parfaitement légitimes », a-t-il déclaré.

Tout en saluant la réponse faite par le bloquiste Yves-François Blanchet lors du débat, il s’attend à ce que tous les autres chefs condamnent ce qui s’est passé jeudi soir. Il regrette que la formule du débat ne leur ait pas permis d’intervenir dès que la question a été posée. « Je ne peux pas comprendre que (le consortium) ait accepté cette question. C’est inacceptable », a-t-il dit.

À ceux qui, dans le Canada anglais, croient que la loi 21 discrimine des minorités religieuses, François Legault répond que « la vaste majorité des Québécois appuie » cette pièce législative et que celle-ci « ne s’applique pas dans le reste du Canada ». « So please, please, it’s not of your buisness ! » a-t-il ajouté en réponse à une question d’une journaliste anglophone (Alors, SVP, SVP, ce n’est pas de vos affaires !).

Rappelons que pour la Loi sur la laïcité comme pour le projet de loi 96, le gouvernement a recours à la clause de dérogation à la Charte canadienne des droits et libertés afin de les blinder contre les contestations judiciaires. François Legault a plaidé maintes fois que le recours à cette disposition est nécessaire pour « protéger des droits collectifs » et « les valeurs québécoises ».

Il a justifié son intervention inusitée de jeudi dans la campagne électorale fédérale, plaidant qu’elle était nécessaire puisque « la nation québécoise est attaquée dans ses compétences ». Il a réitéré que trois partis – le Parti libéral, le NPD et le Parti vert – veulent empiéter sur les champs de compétences du Québec et « s’amusent à s’ingérer en santé alors que c’est déjà assez compliqué comme ça à gérer ». « Je pense qu’il y a un devoir de dire : écoutez, là, vous ne respectez même pas la Constitution canadienne », a-t-il lancé. « Ce que je dis aux Québécois, c’est : SVP, tenez compte de ça dans votre choix. »

Jeudi, dans une sortie fracassante rarement vue de la part d’un premier ministre du Québec, il a montré son penchant clair pour un gouvernement conservateur minoritaire et a appelé les nationalistes québécois à se « méfier » de Justin Trudeau, dont le programme est « dangereux » à ses yeux.

François Legault a esquivé les questions lui demandant s’il accepterait que le prochain premier ministre du Canada se prononce sur le choix des Québécois lors de la campagne électorale de l’an prochain.