(Québec) Le premier ministre François Legault penche pour un gouvernement conservateur minoritaire et appelle les nationalistes québécois à se méfier de Justin Trudeau, dont le programme est « dangereux » comme ceux du NPD et du Parti vert.

Tommy Chouinard La Presse

Dans une autre intervention fracassante dans la campagne électorale fédérale, François Legault déclare que « les Québécois qui sont nationalistes, qui tiennent à ce que la nation québécoise ait plus de pouvoirs, doivent se méfier de trois partis : le Parti libéral, le NPD et le Parti vert ». Et les intentions de Justin Trudeau en particulier, « ça me fait peur », lance-t-il.

Quant à Erin O’Toole, « son approche » est « bonne » pour la nation québécoise, soutient-il, même s’il reproche au chef conservateur de vouloir déchirer l’entente sur les services de garde qui prévoit un transfert sans condition de six milliards au Québec.

Tout bien considéré, il constate que ce serait « plus facile » de négocier avec M. O’Toole comme premier ministre à Ottawa, en particulier pour rapatrier des pouvoirs.

« Dans le contexte actuel, étant donné qu’aucun parti ne répond à tous nos besoins, on est obligé de dire que pour la nation québécoise, ce serait mieux » que le prochain gouvernement soit minoritaire, a-t-il affirmé lors d’une conférence de presse jeudi, en marge d’une réunion de son caucus pour préparer la rentrée de l’Assemblée nationale le 14 septembre. Il a fait cette sortie au lendemain du débat des chefs en français et juste avant celui en anglais.

« Je trouve ça très inquiétant de voir trois partis – le Parti libéral, le NPD et le Parti vert – qui non seulement ne sont pas ouverts à donner plus d’autonomie pour le Québec, mais veulent centraliser, s’approprier des pouvoirs qui sont clairement de compétence des provinces », comme en santé.

« Trois partis veulent nous donner moins d’autonomie, je trouve ça dangereux », a-t-il lancé.

Il leur reproche également de ne pas avoir montré d’ouverture à transférer au Québec des pouvoirs en immigration. « J’ai entendu M. Trudeau dire qu’il n’exclut pas de participer à des recours contre la loi 21. Or il y a un grand consensus dans la nation québécoise qui veut interdire les signes religieux pour les personnes en autorité. M. Trudeau ne respecte pas ça. Je trouve ça inquiétant », a-t-il ajouté, accusant même le chef libéral de vouloir « détruire » la loi québécoise sur la laïcité de l’État.

François Legault a un reproche à faire à Erin O’Toole : « il est en train de penser à annuler notre entente de six milliards sur les garderies, a-t-il dit. Je pense qu’il doit s’expliquer ».

Mais pour le reste, il voit bien d’un très bon œil plusieurs promesses du chef conservateur.

« Le Parti conservateur a été clair : ils veulent augmenter les transferts en santé sans condition, ils veulent transférer des pouvoirs en immigration. M. O’Toole prend l’engagement de ne pas participer à une contestation de la loi 21. Pour la nation québécoise, c’est une bonne approche, l’approche de M. O’Toole », a-t-il soutenant, ajoutant qu’il est le seul chef à vouloir financer 40 % du projet de tunnel Québec-Lévis, « un montant important ». Il a tout de même rappelé par la suite que le chef conservateur veut « nous priver de six milliards sans condition », ce qui « n’est pas rien ».

Lorsqu’on lui rappelle que M. O’Toole répond en partie seulement à sa demande au sujet des transferts en santé, François Legault convient que son engagement « n’est pas suffisant » mais il s’empresse de souligner à gros traits que M. Trudeau se contente de dire qu’il veut « discuter » de transferts avec les provinces et « propose des programmes ciblés où il s’ingère dans les compétences des provinces ». « Ça, ça me fait peur ! » a-t-il lancé.

« M. Trudeau a une approche où il veut se mêler de santé, ne pas nous donner de pouvoirs en immigration alors que c’est important pour défendre notre identité, notre nation, il n’exclut pas de s’opposer à la loi 21. C’est très inquiétant pour tous les Québécois qui sont nationalistes. » Il fait valoir que M. Trudeau a tort de dire que l’entente sur les services de garde permettra de créer 37 000 nouvelles places, puisque l’accord prévoit un transfert d’argent sans condition. Québec peut utiliser les six milliards comme bon lui semble, a insisté M. Legault, tout en disant que son gouvernement s’était déjà engagé à créer des places avant la conclusion de cette entente.

Dans son allocution, il n’a pas dit un mot sur le Bloc québécois.