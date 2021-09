(Orford) La cheffe du Parti libéral du Québec, Dominique Anglade, accuse le premier ministre « d’abandonner » les familles québécoises en se montrant en faveur de l’élection d’un gouvernement conservateur minoritaire. « François Legault accepte de déchirer l’entente de six milliards » pour les services de garde, a-t-elle décrié.

Fanny Lévesque La Presse

La cheffe libérale n’a pas tardé à réagir à l’intervention fracassante du premier ministre dans la campagne électorale fédérale.

« En souhaitant l’élection d’un gouvernement conservateur, François Legault accepte de déchirer l’entente de 6 milliards et abandonne les parents, les enfants et tout le réseau des services de garde du Québec. Nous nous tiendrons debout pour défendre les intérêts des familles », a-t-elle pesté sur Twitter.

Les libéraux sont réunis en caucus présessionnel à Orford. Mme Anglade doit s’adresser aux médias à la fin de l’exercice en début d’après-midi.

Selon François Legault, l’approche du chef conservateur Erin O’Toole est « bonne » même s’il lui reproche de vouloir déchirer l’entente sur les services de garde qui prévoit un transfert sans condition de six milliards au Québec. Le premier ministre estime qu’il serait « plus facile » de négocier avec O’Toole, notamment pour rapatrier des pouvoirs.

La formation de Dominique Anglade compte précisément sur ces six milliards pour offrir à tous les parents une place à tarif unique en garderie d’ici cinq ans, si elle prend le pouvoir en 2022.

« Ça ne remet aucunement la position que nous avons mise de l’avant », a fait valoir Mme Anglade, en matinée jeudi. « Ce qu’on veut, c’est la part qui revient au Québec. On espère que M. Legault va défendre ce six milliards-là qui appartient aux Québécois », a-t-elle ajouté en mêlée de presse.

Reste que le cadre financier de la formation d’Erin O’Toole - déposé quelques heures avant le débat télévisé en français mercredi - prévoit une économie de 26,7 milliards sur cinq ans en remplaçant le programme national de garde d’enfants des libéraux par un crédit d’impôt aux familles.

Cela voudrait donc dire qu’un gouvernement O’Toole ne respecterait pas l’entente conclue entre le gouvernement Legault et Justin Trudeau.

« Il faut aller se battre pour avoir l’équivalence de ça pour le Québec. C’est ça qui faut aller faire. Ça ne change pas nos plans », a assuré Mme Anglade.

Les libéraux admettent que « 100 % » des six milliards attendus d’Ottawa seraient dédiés au déploiement de leur engagement pour les services de garde, soit 1,2 milliard par année pendant cinq ans.