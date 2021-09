(Ottawa) À moins de deux semaines du jour J, les chefs fédéraux se retrouvent pour une dernière fois sur un même plateau. Justin Trudeau, Erin O’Toole, Jagmeet Singh, Yves-François Blanchet et Annamie Paul, croisent le fer jeudi soir.

Joël-Denis Bellavance La Presse

Mélanie Marquis La Presse

La veille, les cinq dirigeants s’étaient affrontés sur la même scène, celle du Musée canadien de l’histoire, à Gatineau, dans le cadre d’un débat en français. Le chef libéral Justin Trudeau s’est souvent retrouvé impliqué dans les échanges les plus corsés avec ses vis-à-vis bloquiste et conservateur.

Il se pourrait que son attention, sans se détourner complètement de son principal rival Erin O’Toole, se retrouve sur le chef du NPD Jagmeet Singh, dont la progression dans les sondages au Canada anglais pourrait nuire aux libéraux, notamment en Ontario et en Colombie-Britannique.

Les cinq thèmes qui sont abordés au fil de cette joute oratoire, la seule de la campagne électorale à se dérouler en anglais, sont le coût de la vie, l’environnement, la relance post-COVID, le leadership et l’imputabilité, et enfin, la réconciliation.

La soirée est animée par Shachi Kurl, présidente de l’Institut Angus Reid, une fondation de recherche sur l’opinion publique sans but lucratif et non partisane. Les journalistes Rosemary Barton, Melissa Ridgen, Evan Solomon et Mercedes Stephenson participeront à l’exercice.

Avant le débat, les chefs ont mis la partisanerie de côté pour enregistrer un message visant à encourager les Canadiens à se faire vacciner. L’initiative venait de Jagmeet Singh, qui a publié un tweet de ce tournage dans l’heure précédant le lever de rideau.

Legault appuie O’Toole

Les chefs fédéraux ont été plutôt discrets, jeudi, au lendemain du second débat en français.

Un dirigeant qui l’a été moins, c’est le premier ministre québécois François Legault. Il y est allé d’une sortie publique plutôt inusitée, en invitant la population à se tenir loin du « danger » que représentent les libéraux, les néo-démocrates et les verts.

Le résultat idéal, pour le Québec, serait un gouvernement conservateur minoritaire sous la houlette d’Erin O’Toole, avec qui il serait « plus facile » de négocier, a lancé le premier ministre Legault en conférence de presse en marge d’une réunion de son caucus, jeudi.

Début du vote par anticipation

Le débat survient à la veille du début de la période du vote par anticipation au Canada. Les électeurs peuvent se présenter au bureau de scrutin qui leur a été attribué, et ce, du vendredi 10 septembre au lundi 13 septembre, entre 9 h et 21 h.

Il est aussi possible d’envoyer son bulletin de vote par la poste, à condition de l’avoir réclamé au préalable sur le site web d’Élections Canada, ou encore à n’importe quel bureau d’Élections Canada, d’ici le mardi 14 septembre.