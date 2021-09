Élections fédérales

Publication de la plateforme électorale

Le Parti vert annulerait les projets de pipeline

(Toronto) Le Parti vert promet de rehausser les cibles de réduction des gaz à effet de serre, d’annuler tous les nouveaux projets de pipeline et d’exploration pétrolière, en plus de taxer davantage le carbone et de bannir la vente de tous les véhicules de passagers à essence.