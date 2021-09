(Ottawa) Le chef du Parti conservateur, Erin O’Toole s’est engagé à ne pas déclencher d’élection avant la fin de la durée normale d’un mandat, soit quatre ans, si sa formation hérite d’un mandat minoritaire le 20 septembre prochain.

Mélanie Marquis La Presse

Joël-Denis Bellavance La Presse

À cette question du chef d’antenne de Radio-Canada Patrice Roy, posée au tout début de cette deuxième joute oratoire de la campagne électorale, il a répondu « absolument ».

Avant lui, le chef libéral Justin Trudeau n’avait pas offert de réponse claire au sujet de ce scrutin « non désiré », pour reprendre les mots de l’animateur du débat de mercredi soir.

PHOTO JUSTIN TANG, LA PRESSE CANADIENNE Le chef du Parti libéral du Canada, Justin Trudeau

Il s’est contenté de plaider que les Canadiens avaient devant eux des propositions « radicalement différentes » sur une panoplie d’enjeux, dont la vaccination, la lutte contre les changements climatiques ou le contrôle des armes à feu.

Les dirigeants du Bloc québécois et du Nouveau Parti démocratique, Yves-François Blanchet et Jagmeet Singh, ont tous deux promis de travailler de manière constructive avec le prochain gouvernement.

« Je pense qu’un gouvernement doit s’assurer, lorsqu’il est minoritaire, pour rester en poste. C’est l’esprit de la Loi [électorale du Canada] », a argué le chef bloquiste.

Pandémie et santé

Durant le premier thème portant sur la pandémie et la santé, les chefs ont été interpellés sur l’hécatombe survenue dans les centres de soins de longue durée et le traitement réservé aux personnes âgées qui y résident. Le chef libéral Justin Trudeau a réitéré son engagement d’investir six milliards de dollars pour améliorer les soins qui y sont offerts, notamment pour embaucher 50 000 préposés et augmenter les salaires des travailleurs.

Le chef conservateur Erin O’Toole et le chef bloquiste Yves-François Blanchet ont reproché à M. Trudeau de s’immiscer dans un domaine qui relève de la compétence des provinces.

PHOTO JUSTIN TANG, LA PRESSE CANADIENNE Le chef du Bloc québécois, Yves-François Blanchet

Interrogé à savoir s’il ne faisait pas preuve d’entêtement en rejetant toute intervention d’Ottawa compte tenu des nombreux décès survenus dans les CHSLD, M. Blanchet s’est montré incisif. « Je refuse d’utiliser des décès comme argument politique », a-t-il lancé à l’animateur Patrice Roy, rappelant que le gouvernement fédéral n’embauche pas les médecins qui travaillent dans les hôpitaux ou les préposés qui sont affectés aux CHSLD. La solution, selon lui, demeure l’augmentation des transferts fédéraux aux provinces pour la santé sans condition.

Durant une série de questions en rafales, le chef libéral Justin Trudeau a refusé de dire combien le gouvernement fédéral avait dépensé pour acheter les dizaines de millions de doses de vaccins. Il a affirmé que les contrats signés par le gouvernement comportaient des clauses de confidentialité, mais que le Canada avait payé un prix « compétitif ».

Les garderies

L’avenir du programme national de garderies qu’a entrepris de mettre sur pied le gouvernement fédéral en investissant 30 milliards de dollars sur cinq ans a provoqué des flammèches. Le chef conservateur Erin O’Toole a dû défendre sa promesse de mettre la hache de ce programme s’il prend le pouvoir. Surtout, il a dû défendre son intention d’annuler l’entente conclue avec le gouvernement Legault qui permettrait au Québec de toucher six milliards de dollars.

« M. O’Toole ne comprend pas le programme de garderies au Québec. On veut s’en inspirer pour le reste du pays. Il veut “scrapper” 50 000 places qu’on veut créer au pays », a lancé le chef libéral Justin Trudeau. Saisissant la balle au bond, le chef bloquiste Yves-François Blanchet a soutenu que le gouvernement Legault sera piqué au vif de voir qu’il sera privé de six milliards de dollars si le Parti conservateur prend le pouvoir.

La pénurie de main-d’œuvre et la PCRE

La pénurie de main-d’œuvre, qui a été exacerbée par la pandémie, n’a pas été créée par les programmes d’aide gouvernementaux comme la Prestation canadienne d’urgence (PCU) ou son incarnation subséquente, la Prestation canadienne de la relance économique (PCRE), a insisté Justin Trudeau lors du segment du débat sur cet important enjeu.

L’une des solutions à ce problème passe par la suspension temporaire de la PCRE, sauf pour les secteurs des arts et du tourisme, a réitéré Yves-François Blanchet.

De son côté, le chef Erin O’Toole a affirmé qu’il voulait fermer le robinet. « On doit réduire les programmes d’urgence », a-t-il plaidé, précisant que cette proposition serait possiblement à réévaluer si une cinquième vague de la pandémie frappait le Canada.

PHOTO JUSTIN TANG, LA PRESSE CANADIENNE Le chef du Nouveau Parti démocratique, Jagmeet Singh

Une position avec laquelle le chef Jagmeet Singh est en désaccord complet. « On doit continuer à aider les gens », a-t-il insisté.

La cheffe verte Annamie Paul a opiné, invitant ses adversaires à venir faire un tour dans la circonscription qu’elle brigue à Toronto pour rencontrer les gens souvent « marginalisés » qui ont « besoin d’aide » et qui sont susceptibles de se faire évincer par des propriétaires, car ils ne sont pas en mesure de payer leur loyer.

PHOTO SEAN KILPATRICK, LA PRESSE CANADIENNE Le chef du Parti vert du Canada, Annamie Paul

Libéraux et conservateurs nez à nez

Ce deuxième débat en français a lieu au moment où la course entre le Parti libéral et le Parti conservateur est des plus serrées.

Le plus récent sondage de la firme Léger réalisé pour le compte du quotidien National Post place les deux partis à égalité à 33 % chacun. Le NPD récolte pour sa part 21 % des appuis tandis que le Parti vert est loin derrière avec 3 %.

Au Québec, le Parti libéral demeure en tête avec 34 % des appuis. Le Bloc québécois est bon deuxième avec 27 % tandis que le Parti conservateur recueille 21 %. Le NPD est quatrième avec 12 %.

Les cinq chefs seront de retour devant leur lutrin jeudi soir pour le dernier débat de la campagne. Cette joute oratoire est la seule qui aura lieu en anglais.