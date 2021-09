La cheffe du Parti vert du Canada (PVC), Annamie Paul, a appelé lundi à une « sérieuse révision » du filet de sécurité sociale canadien, plaidant que le coût de la vie « augmente rapidement ». Elle a réitéré la nécessité de mettre sur pied un revenu minimum garanti et un régime universel d’assurance médicaments.

Henri Ouellette-Vézina La Presse

« Il faut faire davantage pour protéger et soutenir notre personnel essentiel, dont beaucoup sont des femmes et des membres de communautés racialisées. La pandémie a mis à nu les profondes inégalités qui continuent d’exister dans notre société. Les travailleuses et les travailleurs doivent recevoir un salaire décent », a indiqué Mme Paul dans un communiqué.

À ses yeux, il demeure « inacceptable » que dans un pays « aussi riche que le Canada », des personnes occupant deux ou trois emplois « ne puissent toujours pas se payer un logement décent, ou doivent choisir entre nourriture et médicaments ».

« Les travailleuses et les travailleurs ont également besoin de congés de maladie payés pour ne pas avoir à se rendre au travail malade par peur de perdre leur salaire », a aussi martelé la cheffe des verts, en rappelant que selon Statistique Canada, le taux d’inflation au Canada augmente « au rythme le plus rapide depuis des décennies ».

« Programmes essentiels »

Pour le parti, un revenu minimum garanti ainsi qu’un régime d’assurance médicaments sont « des programmes essentiels qui contribueront à améliorer la qualité de vie de l’ensemble de la population canadienne ».

Annamie Paul devait initialement tenir une conférence de presse lundi pour souligner le jour de la fête du Travail, mais l’activité a finalement été annulée en raison « d’une situation familiale » et de la tenue du Rosh Hachana, fête juive se tenant entre le 6 et le 8 septembre.