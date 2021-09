Le chef néo-démocrate Jagmeet Singh s’est engagé lundi à mettre en place dix journées de congé de maladie payés pour tous les travailleurs sous réglementation fédérale. Il promet de le faire « immédiatement », garantissant aussi un salaire minimum fédéral de 20 $ par heure.

Henri Ouellette-Vézina La Presse

« C’est essentiel, particulièrement dans cette pandémie, que les gens qui tombent malade aient accès à un programme de congés payés », a martelé M. Singh lors d’une conférence de presse tenue à Hamilton, en Ontario, en début de journée. Il a soutenu que l’une des plus grandes « lacunes » exposées pendant la pandémie a été le manque de conditions de travail saines.

Dans les rangs libéraux, Justin Trudeau s’était déjà engagé fin août à offrir 10 jours de congés de maladie payés aux travailleurs fédéraux, et ce dans les 100 premiers jours d’un éventuel prochain mandat.

Reste que les congés de maladie payés sont une demande récurrente des troupes néo-démocrates. Ces derniers avaient d’ailleurs accepté de voter en faveur du discours du Trône, à l’automne 2020, en disant avoir obtenu un engagement des libéraux en ce sens. Pendant la pandémie, les congés de maladie payés étaient prévus dans les prestations d’aide fournies par Ottawa, mais viendront à terme au mois d’octobre.

Jagmeet Singh n’a d’ailleurs pas manqué de souligner que Justin Trudeau « a eu six ans » pour implanter une telle mesure, « mais n’a rien fait » de concret. « Depuis 18 mois, on a demandé un changement à 22 reprises, et il a dit non chaque fois. Et maintenant, dans une élection, il dit qu’il va le faire. […] C’est un haut niveau de cynisme », a dit le chef du NPD à ce sujet.

Dans les derniers mois, M. Singh avait aussi accusé les libéraux d’avoir voulu faire le strict minimum en la matière. Il demandait que les congés de maladie payés en temps de COVID-19 deviennent un programme permanent et non l’objet de promesses électorales ou de politiques temporaires. C’est ce qu’il a réitéré lundi, en assurant qu’il « travaillera avec les provinces » pour y arriver.

Comme les libéraux, les néo-démocrates veulent mettre sur pied des services de garde universels à 10 $ par jour, en vertu des ententes qu’a signées le gouvernement Trudeau avec les provinces dans les dernières semaines. Le NPD compte « appuyer » ces ententes, mais dit vouloir passer à l’action plus rapidement, accusant les libéraux de n’avoir rien fait pendant « presque 30 ans ». Sous son gouvernement, le Québec aurait droit de retrait avec pleine compensation, a aussi promis M. Singh.

À Blainville, le chef bloquiste Yves-François Blanchet a nargué son rival néo-démocrate, en indiquant qu’il « aimerait avoir l’opinion de M. Singh sur le salaire minimum en Autriche ou en Australie ». « Tant qu’à se mêler du salaire minimum quand ce n’est pas sa juridiction, on peut aller n’importe où sur la planète. Le salaire minimum au Québec est fixé par l’État québécois et le reste, ça ne concerne pas M. Singh », a-t-il dit, en parlant d’une « tendance forte » à l’ingérence fédérale dans cette campagne.

Intérêt pour les « travailleurs à la demande »

Plus tôt, lundi, le Congrès du travail du Canada (CTC) a indiqué que le prochain gouvernement fédéral devra faire mieux pour protéger les travailleurs du pays, notamment en leur assurant une meilleure sécurité d’emploi. C’est que les autorités fédérales planchent présentement sur une réforme du programme d’assurance-emploi. Elles s’intéressent particulièrement aux travailleurs « à la demande », comme les travailleurs indépendants et les pigistes, puisque leur statut est très volatil. Il est donc plus difficile de mettre en place un système de primes et de prestations d’aide pour eux.

Bea Bruske, la présidente du CTC, a soutenu que peu importe le parti qui sera porté au pouvoir à la suite du vote du 20 septembre, il devra permettre aux travailleurs à la demande d’avoir accès au Régime de pensions du Canada ainsi qu’à l’assurance-emploi.

Elle a ajouté que ces travailleurs indépendants devront pouvoir profiter des mêmes droits que les autres salariés en matière de normes du travail, notamment en santé et sécurité.

Une trentaine d’organisations syndicales et communautaires de la région de Montréal manifesteront par ailleurs en après-midi, lundi, dans la métropole québécoise, afin de dénoncer les inégalités sociales. Les militants veulent notamment s’en prendre à l’adoption de lois spéciales qui enlèvent le droit de grève aux travailleurs et qui, à leur avis, sont dictées par le patronat.

Avec La Presse Canadienne