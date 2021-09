Le chef conservateur Erin O’Toole s’est engagé lundi à doubler l’Allocation canadienne pour les travailleurs « jusqu’à un maximum » de 2800 $ pour les travailleurs, et de 5000 $ pour les familles. Il estime que cela permettra d’augmenter le salaire des travailleurs vulnérables.

Henri Ouellette-Vézina La Presse

« Tous ces changements vont aider 3,5 millions de familles à payer leurs factures et à mettre de la nourriture sur la table. Pour tous ceux qui gagnent entre 12 000 et 28 000 $ par année, ça va représenter une augmentation de 1 $ par heure », a indiqué M. O’Toole lors d’une conférence depuis son studio d’Ottawa.

S’il est élu, son gouvernement promet de payer ces nouveaux versements à raison de « quatre fois par année », sous la forme d’un « dépôt direct trimestriel », plutôt que comme un « remboursement d’impôt annuel ». « On va s’assurer que l’aide est là pour ceux et celles qui tentent de joindre les deux bouts, ce qui comprend les travailleurs à faible revenu, ceux qui gagnent le salaire minimum, et leurs familles », a dit M. O’Toole.

Ce dernier promet aussi de doubler le supplément pour invalidité, faisant passer ce dernier de 713 $ à 1500 $, ce qui « aidera près de 90 000 travailleurs handicapés », indiquent les conservateurs dans un communiqué paru lundi.

Dans un document technique fourni aux médias, le parti affirme aux travailleurs que « pour chaque dollar de revenu au-delà de 3000 $ par an, vous recevrez 26 cents, jusqu’à une prestation maximale de 2800 $ » « Lorsque le revenu atteint 22 944 $, chaque dollar supplémentaire entraîne une réduction de 15 cents des prestations », précise-t-on aussi.

Le même principe s’appliquera également pour les familles, sauf que le revenu à atteindre pour que chaque dollar supplémentaire entraîne une réduction de 15 cents des prestations sera d’environ 26 170 $. En outre, les conservateurs ont indiqué lundi qu’ils « maintiendront également l’allocation selon laquelle les salariés secondaires peuvent exclure jusqu’à 14 000 $ de leur revenu de travail lors de l’évaluation du revenu de l’Allocation canadienne pour les travailleurs ».

L’Allocation canadienne pour les travailleurs est disponible pour tous les travailleurs qui engendrent un revenu de travail, qui résident au Canada et qui paient de l’impôt sur leurs revenus tout au long de l’année. Elle exclut toutefois les étudiants à temps plein, sauf ceux qui vivent avec une personne à charge.

Toujours hanté par les armes à feu

Erin O’Toole a toutefois continué d’être hanté lundi par ses contradictions sur les armes à feu, que les libéraux utilisent abondamment pour l’attaquer depuis quelques jours. Dimanche, le chef conservateur a d’ailleurs fermement pris ses distances avec le programme de son parti, en annonçant non seulement qu’il maintiendrait l’interdiction sur les fusils d’assaut, mais aussi qu’il n’abolirait pas le décret adopté en mai interdisant certains types d’armes à feu.

Dans leur plateforme, les conservateurs soutiennent vouloir abroger la loi resserrant le contrôle sur les armes à feu et le décret qui interdit plus de 1500 modèles d’armes d’assaut de style militaire. « Je réitère que nous allons maintenir en place toutes les restrictions qui sont en vigueur », a réitéré le chef conservateur lundi, en appelant de nouveau à « collaborer avec les services policiers » pour s’attaquer à la criminalité et les gangs de rue dans les grandes métropoles, dont Montréal.

Son parti veut lancer un processus visant à réviser la classification des divers types d’armes, disant vouloir « sortir la politique des enjeux [entourant] les armes à feu ».

Justin Trudeau, lui, a de nouveau accusé lundi M. O’Toole d’avoir conclu une « entente secrète » avec le lobby des armes à feu pendant sa course au leadership. Le chef conservateur a notamment répliqué que son rival libéral a divisé le pays sur la question des armes à feu en « diabolisant les fermiers, les chasseurs et les tireurs sportifs tout en ignorant les véritables problèmes que sont l’augmentation de la contrebande d’armes illégales et des activités des gangs de rue ».