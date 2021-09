(Montréal) Le chef néo-démocrate, Jagmeet Singh, a promis dimanche de verser un milliard « pour accélérer les campagnes de vaccination » dans les provinces et territoires.

Clara Descurninges La Presse Canadienne

Le Nouveau Parti démocratique (NPD) a indiqué par voie de communiqué souhaiter « s’associer aux provinces et aux territoires pour créer des programmes ciblés et inclusifs qui vont éliminer les obstacles restants » à la vaccination.

En conférence de presse à Ottawa, M. Singh a dit vouloir « conscientiser » les Canadiens hésitants. « Il y a des gens qui veulent être vaccinés et qui ont seulement besoin d’un peu plus d’information. Ils ont des questions, et nous devons simplement nous assurer de rejoindre ces personnes », a-t-il soutenu.

Il a aussi proposé la mise en place d’un dédommagement financier « pour aider les gens qui doivent quitter le travail une journée pour être vaccinés ».

Il a critiqué le premier ministre sortant, Justin Trudeau, pour n’avoir pas créé de « plan national qui aiderait les gens à se faire vacciner » et d’avoir délaissé cet enjeu, car il se situe « hors de la juridiction fédérale ». Selon la Constitution canadienne, la santé est une compétence exclusivement provinciale.

Le chef du NPD a aussi réitéré son engagement à créer « un document fédéral qui constitue une preuve de vaccination » afin de faciliter les déplacements d’une province à l’autre.

Selon les derniers chiffres du gouvernement fédéral, 83 % des Canadiens de douze ans ou plus ont reçu au moins une dose de vaccin contre la COVID-19, et 76 % sont adéquatement protégés. Au Québec, la tendance est un peu plus forte puisqu’environ 80 % de la population admissible a reçu toutes ses doses.

Le Québec comptait 5265 cas actifs de COVID-19 en date de vendredi, un nombre en constante augmentation depuis plus d’un mois, avec l’arrivée de la quatrième vague de la pandémie, propulsée par le virulent variant Delta.

Attaques contre le personnel de la santé

M. Singh a annoncé qu’il durcirait le Code criminel pour qu’une « entrave, un assaut ou des menaces » contre un travailleur de la santé dans l’exercice de ses fonctions constitue un facteur aggravant.

« Les travailleurs de la santé, qui sont déjà épuisés, qui ont travaillé tant d’heures supplémentaires, ils se font attaquer en ce moment », a-t-il déclaré, déplorant des « exemples horribles » de « violence et d’intimidation ».

Cette annonce fait suite à une sortie publique de l’Association médicale canadienne et de l’Association médicale de l’Ontario, qui ont dénoncé vendredi « l’intimidation, les attaques et les propos violents » qu’ont subis des travailleurs de la santé dans les dernières semaines.

Des rassemblements contre la vaccination obligatoire ont notamment eu lieu la semaine dernière devant des hôpitaux ontariens. En Colombie-Britannique, mercredi, un tel rassemblement a donné lieu à des assauts sur le personnel médical.

Le NPD a aussi promis de prolonger « les programmes destinés à soutenir les familles pendant une pandémie » qui avaient été mis en place par Justin Trudeau.

Cet article a été produit avec le soutien financier des Bourses Facebook et La Presse Canadienne pour les nouvelles.