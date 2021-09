Le chef bloquiste Yves-François Blanchet s’engage à redéposer un projet de loi similaire à C-216 pour empêcher « toute future brèche » dans la gestion de l’offre au Québec, qu’il accuse les libéraux et les conservateurs de « sacrifier » dans chaque nouveau traité commercial.

Henri Ouellette-Vézina La Presse

« À chaque traité commercial dans lequel le Canada s’engage, il sacrifie des morceaux de la gestion de l’offre », a martelé M. Blanchet lors d’une mêlée de presse tenue à Longueuil vendredi matin, après une rencontre avec le président de l’Union des producteurs agricoles (UPA), Marcel Groleau. « 1, 2 ou 3 % de marché garanti, ça représente la partie du haut de ton revenu, celle qui te donnerait un minimum de dégagement, peut-être dans certains cas un petit profit, celle qui te permet d’avoir un peu plus de main-d’œuvre », a insisté le chef.

Pour lui, le modèle agricole québécois « se protège lui-même, mais doit quand même évoluer », notamment « parce qu’il est confronté à la concurrence étrangère qui n’applique pas les mêmes règles, les mêmes normes, la même sévérité et la même prudence en matière de ce qui se rend à notre assiette ».

Le député sortant de Berthier-Maskinongé et porte-parole du Bloc en matière d’agriculture, Yves Perron, a précisé dans une déclaration qu’il avait l’intention de « redéposer un projet de loi similaire à C-216 », qui a pour objectif d’exclure la gestion de l’offre de toutes éventuelles négociations avec d’autres États. Il n’a toutefois pas encore été adopté officiellement.

M. Perron s’est aussi dit « très inquiet de voir le gouvernement Trudeau menacer, cet été, de refuser de mettre en vigueur le projet de loi C-208 », qui favorise le transfert intergénérationnel des fermes. « La pression a fait reculer Ottawa à la veille des élections, mais nous serons vigilants pour que le prochain gouvernement ne vienne pas défaire le travail accompli », a assuré le bloquiste.

Son chef, Yves-François Blanchet, ajoute qu’il est possible d’apporter des « modifications en termes de main-d’œuvre étrangère et temporaire », pour s’attaquer à la pénurie. « On peut avoir des permis de travail de trois ans plutôt que d’un an, de telle sorte que ça donne de la prévisibilité. […] Il y a aussi la possibilité de mise en commun, donc des agriculteurs qui se partagent un bassin de main-d’œuvre qu’ils auront fait venir ensemble, simplifiant le processus administratif », dit-il, en appelant à mettre les demandes de permis de travail des travailleurs agricoles « sur le dessus de la pile ».

On voit aussi des entreprises non-agricoles qui viennent marauder des travailleurs agricoles, qui sont venus ici aux frais à la fois financiers et administratifs d’entreprises agricoles. Il faut encadrer ce phénomène-là qui peut s’avérer très nuisible. Yves-François Blanchet, chef du Bloc québécois

Attaques vers le NPD

M. Blanchet a par ailleurs profité de sa conférence, vendredi matin, pour appeler les Québécois à choisir la « marque reconnue », le Bloc québécois, et non le « produit sans nom », le NPD. Il réagissait ainsi à l’offensive de séduction lancée vendredi par les néodémocrates dans la province. Le NPD a en effet dévoilé une plateforme Québec où il s’engage à augmenter les transferts fédéraux en santé de 28 milliards au pays, comme le demande le gouvernement Legault.

En conférence de presse vendredi, M. Blanchet a dit que le chef néo-démocrate Jagmeet Singh doit être vraiment dans le pétrin au Québec pour finalement accéder aux revendications traditionnelles de la province.

« Ce n’est pas dans l’ADN du NPD » de répondre favorablement au Québec, car ce parti est traditionnellement centralisateur, a fait valoir le chef bloquiste.

« Jagmeet Singh ne se lève pas le matin en disant : “je crois que nous allons laisser au Québec l’entièreté de la juridiction en matière de langue, nous allons décentraliser l’État fédéral et laisser au Québec ses propres normes en santé ou en matière de traitement des aînés.” »

Selon M. Blanchet, c’est parce que M. Singh est « dans le trouble » au Québec et qu’il « n’a pas le choix », sinon il sera rejeté par le Québec

En matière de défense des intérêts du Québec, les électeurs comme au supermarché doivent choisir la marque originale et non la copie, a imagé le chef bloquiste, qui semblait de bonne humeur après le premier débat télévisé de jeudi soir.

« C’est comme la différence entre acheter ce produit qu’on trouve très bon parce que la marque est très reconnue et acheter ce produit sans nom à côté. La marque, c’est le Bloc québécois, le produit sans nom, c’est le NPD à côté. »

Avec La Presse Canadienne