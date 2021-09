Élections fédérales

Selon le Bloc québécois

La PCRE a fait son temps

(Montréal) La Prestation canadienne de la relance économique (PCRE) a fait son temps et il faut maintenant prévoir des mesures plus ciblées, si on ne veut pas aggraver la pénurie de main-d’œuvre, croit Gabriel Ste-Marie, candidat du Bloc québécois.