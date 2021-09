Le chef du NPD Jagmeet Singh a servi sa recette de poutine « punjabi » au parc Raymond-Préfontaine, dans l’est de l’île de Montréal, à quelques heures du premier débat des chefs. Mais tout ne s’est finalement pas déroulé comme prévu.

Henri Ouellette-Vézina La Presse

D’abord, un problème avec le camion a contraint le NPD de retarder l’évènement de deux heures pour permettre au camion de cuisine de rue d’être remorqué après avoir heurté un nid-de-poule. Un mécanicien est venu remplacer la roue sur le côté du camion, qui est peint en orange et arbore le visage de M. Singh et les mots « Punjabi Poutine ».

Plus tard, la conférence de presse du chef néodémocrate qui suivait l’activité a été perturbée par un homme se positionnant contre les mesures sanitaires, la vaccination et le passeport vaccinal. C’est le même homme qui s’était par ailleurs présenté aux conférences de Christian Dubé et de Valérie Plante, récemment. Des images de l’altercation ont circulé sur Twitter, mais celle-ci ne semble pas avoir engendré de débordements.

Reste que des poutines ont bel et bien été distribuées aux gens présents sur place, des résidants ou des militants du parti. « Avant un débat important, on va s’amuser un petit peu, on va se remplir la bedaine et on va gouter une bonne poutine recette Jagmeet », a lancé le chef adjoint du parti et député de Rosemont-La-Petite-Patrie, Alexandre Boulerice, en marge de l’évènement.

Il a ajouté que la campagne néodémocrate « va bien » et que son parti est un « mouvement en croissance » qui a « le vent dans les voiles ». « On voulait montrer Jagmeet proche des gens, proche du monde. […] Ça montrait le foodie en lui aussi, c’était surtout une activité positive et souriante », a expliqué M. Boulerice par après, lui qui était le seul député néodémocrate au Québec à la dissolution du Parlement.

« Aujourd’hui, on veut aussi encourager les gens à voter. Dans cette élection, c’est essentiel », a aussi rappelé M. Singh pendant sa conférence de presse, en invitant les gens à consulter le site que son parti a lancé il y a quelques jours. Il s’est de nouveau positionné comme l’option « différente » entre les conservateurs et les libéraux, surtout.

Le chef néodémocrate avait déjà partagé sa recette de « poutine punjabi », qui comprend des patates douces en cubes, du fromage en grains et une sauce à base d’oignons, d’ail, de gingembre et de tomates. Il a déjà effectué plusieurs visites de campagne au Québec, où il espère faire mieux que le siège unique que son parti a remporté dans la province en 2019.

Jeudi soir, le premier débat des chefs, sur les ondes de TVA, opposera Jagmeet Singh à Justin Trudeau du Parti libéral, Erin O’Toole du Parti conservateur, Yves-François Blanchet du Bloc québécois, qui pourront débattre en face-à-face pendant deux heures.

Avec La Presse Canadienne