(Granby) S’ils sont réélus, les libéraux promettent de mettre en œuvre une série de mesures visant à mieux protéger les écosystèmes d’eau douce au pays comme le fleuve Saint-Laurent et les Grands Lacs.

Catherine Lévesque La Presse Canadienne

Le chef libéral Justin Trudeau en a fait l’annonce à Granby, lundi matin, accompagné du candidat libéral pour Shefford, Pierre Breton, et du candidat libéral pour Laurier—Sainte-Marie, Steven Guilbeault.

Les libéraux promettent d’injecter un milliard de dollars sur 10 ans pour mettre en œuvre un Plan d’action sur l’eau douce renforcé pour restaurer et protéger les lacs et fleuves au pays et de moderniser la Loi sur les ressources en eau du Canada, vieille de 50 ans, pour tenir compte de la réalité des changements climatiques et pour y inclure les droits des Autochtones sur l’eau.

Puis, tel qu’annoncé dans le dernier budget, les libéraux vont ouvrir et financer une Agence canadienne de l’eau en 2022 pour renforcer et coordonner les efforts fédéraux de protection de l’eau douce. Ils promettent également d’injecter 37,5 millions pour les travaux de recherche menés par l’organisme International Institute for Sustainable Development.

M. Trudeau prendra ensuite le chemin des territoires pour la première fois de la campagne. Il se rendra à Iqaluit, au Nunavut, pour faire campagne avec sa candidate Patricia Jane Angnakak et accorder des entrevues à des médias locaux.