Élections fédérales

La parole aux électeurs

Déclenchée en pleine pandémie et pendant les vacances, la campagne électorale a pris les électeurs par surprise et son issue est plus qu’incertaine. Avec la collaboration d’aspirants journalistes de partout au pays, La Presse vous présente tous les dimanches de campagne le point de vue d’électeurs de circonscriptions âprement disputées qui nous parlent des enjeux qui les touchent et de la performance des chefs.