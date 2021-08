Justin Trudeau a avancé que le Canada et ses alliés ont fait tout ce qu’ils pouvaient pour évacuer le plus de personnes possible de l’Afghanistan en les escortant dans un énorme avion militaire à partir d’un aéroport sécurisé par les Américains.

(Ottawa) Le premier ministre Justin Trudeau a affirmé que la vitesse à laquelle les talibans ont pris contrôle de l’Afghanistan a surpris plusieurs dirigeants mondiaux, lui inclus.

La mission militaire du Canada en sol afghan a pris fin jeudi, laissant pour compte un nombre inconnu de familles canadiennes.

Le retrait des troupes canadiennes a été suivi par un attentat à l’aéroport de Kaboul qui a coûté la vie à 13 soldats américains, des morts que le président Joe Biden souhaite venger.

M. Trudeau a avancé que le Canada et ses alliés ont fait tout ce qu’ils pouvaient pour évacuer le plus de personnes possible de l’Afghanistan en les escortant dans un énorme avion militaire à partir d’un aéroport sécurisé par les Américains.

« Nous allons continuer de travailler avec nos alliés pour aider le plus de gens possible, certainement ceux qui ont de la documentation et de l’engagement avec le gouvernement canadien », a indiqué M. Trudeau, qui visitait une pâtisserie à Mississauga dans le cadre de sa campagne électorale.

Les talibans ont envahi et repris le contrôle de l’Afghanistan plus tôt ce mois-ci, alors que l’armée afghane, entraînée par le Canada et ses alliés, s’est effondrée.