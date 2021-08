PHOTO US AIR FORCE, VIA ARCHIVES REUTERS

(Ottawa) Le ministre des Affaires étrangères, Marc Garneau, a affirmé que 500 Canadiens avaient été évacués de Kaboul dans un avion américain, jeudi.

La Presse Canadienne

La mission militaire du Canada en sol afghan a pris fin cette même journée, laissant pour compte un nombre inconnu de familles canadiennes et d’Afghans vulnérables, qui craignent les représailles des talibans.

Le retrait des troupes canadiennes a été suivi par un attentat à l’aéroport de Kaboul qui a coûté la vie à 13 soldats américains, des morts que le président Joe Biden souhaite venger.

M. Garneau a indiqué vendredi que les Américains étaient parvenus à évacuer par avion « environ 500 Canadiens, si je peux le dire ainsi », ajoutant que le Canada a fait de même dans le cadre d’un « effort de groupe » avant le retrait de ses avions de transport C-17, tôt jeudi.

La fin de la mission canadienne faisait partie du plan de retrait des troupes des États-Unis, d’ici le 31 août. Les États-Unis menaient le pont aérien de 13 pays et étaient responsables de la sécurité à l’aéroport.

Selon M. Garneau, les pays voisins de l’Afghanistan ont eu des pourparlers avec les talibans pour la réouverture de l’aéroport de Kaboul, pour permettre l’envoi d’aide humanitaire et aux gens de voyager.

Il est impossible de savoir si ou quand cela se produirait, mais les talibans se font conseiller qu’il est dans les intérêts supérieurs du pays d’avoir un aéroport fonctionnel, selon M. Garneau.

Trudeau surpris

Le premier ministre Justin Trudeau a affirmé que la vitesse à laquelle les talibans ont pris contrôle de l’Afghanistan a surpris plusieurs dirigeants mondiaux, lui inclus.

PHOTO CARLOS OSORIO, REUTERS Justin Trudeau a avancé que le Canada et ses alliés ont fait tout ce qu’ils pouvaient pour évacuer le plus de personnes possible de l’Afghanistan en les escortant dans un énorme avion militaire à partir d’un aéroport sécurisé par les Américains.

« Nous allons continuer de travailler avec nos alliés pour aider le plus de gens possible, certainement ceux qui ont de la documentation et de l’engagement avec le gouvernement canadien », a indiqué M. Trudeau, qui visitait une pâtisserie à Mississauga dans le cadre de sa campagne électorale.

Les talibans ont envahi et repris le contrôle de l’Afghanistan plus tôt ce mois-ci, alors que l’armée afghane, entraînée par le Canada et ses alliés, s’est effondrée.

Le chef conservateur, Erin O’Toole, privilégierait une approche collaborative avec les alliés du Canada et les pays voisins dans la région.

« On doit travailler avec nos alliés et avec les voisins de l’Afghanistan, incluant le Pakistan, pour aider les gens sur le terrain et arrêter l’approvisionnement des talibans avec l’équipement, a-t-il exprimé en conférence de presse à Corner Brook, à Terre-Neuve-et-Labrador. On doit donner l’assistance politique et matérielle aux gens sur le terrain […] et établir des corridors sécuritaires pour les réfugiés. »