Pour « en finir avec la COVID-19 », le chef libéral Justin Trudeau s’est engagé vendredi à investir un milliard de dollars pour appuyer les provinces, comme le Québec, qui choisiront d’implanter un passeport vaccinal dans les commerces non essentiels et les lieux publics.

« On sait que ces mesures vont faire une différence pour nous protéger et encourager ceux qui hésitent d’enfin faire la bonne chose », a expliqué M. Trudeau lors d’une mêlée de presse tenue à Mississauga, en banlieue de Toronto, en début de matinée vendredi. Il a ajouté que les passeports vaccinaux « vont aussi être bons pour l’économie », parce qu’ils permettront « aux entreprises de rester ouvertes » et aux citoyens « de continuer de travailler ».

Pour l’occasion, le premier ministre sortant était accompagné de la mairesse de Mississauga, Bonnie Crombie, qui compte instaurer la vaccination obligatoire des employés municipaux d’ici la fin octobre. L’Ontario refuse jusqu’ici d’obliger ses citoyens à présenter une preuve vaccinale sur son territoire.

« Le premier ministre Legault s’est engagé. J’espère que le premier ministre Ford le fera aussi. C’est le temps d’écouter les responsables de la santé publique. […] Ce n’est pas une question de politique, c’est une question de santé publique », a martelé M. Trudeau à ce sujet, en invitant les provinces récalcitrantes à mettre en place un passeport vaccinal le plus rapidement possible. Pour l’instant, il n’envisage toutefois pas d’obliger les provinces à le faire.

On va pas imposer ça sur les provinces, mais les provinces qui ne le font pas vont devoir expliquer à leurs gens d’affaires et leurs citoyens pourquoi elles ne sont pas en train de faire ce qui est nécessaire. Justin Trudeau, chef libéral, à propos du passeport vaccinal

Du même coup, le chef libéral s’est attaqué à son rival conservateur, Erin O’Toole, « qui ne peut même pas dire à ses candidats d’aller chercher ses deux doses ». « Il prend les mauvaises décisions aux mauvais moments », a-t-il accusé, avant d’ajouter : « il n’y aurait pas de débat politique là-dessus si le Parti conservateur écoutait la science et les experts ».

O’Toole veut laisser le choix

En point de presse à Corner Brook, à Terre-Neuve-et-Labrador, M. O’Toole, lui, a indiqué qu’il compte « respecter les décisions des provinces en ce qui concerne les passeports vaccinaux et les mesures sanitaires ». « Les provinces méritent un gouvernement qui va agir sur la crise sanitaire. C’est pourquoi on va donner plus d’argent pour notre système de santé, à savoir un autre 6 % par année minimum », a-t-il réitéré, en pointant vers sa promesse de hausser les transferts en santé.

Le chef néodémocrate Jagmeet Singh, de son côté, exige que le gouvernement mette en place une preuve vaccinale fédérale « tout de suite ». « Moi-même j’ai voyagé dans les provinces de l’Atlantique et c’était un peu difficile et complexe de montrer la preuve que oui je suis vacciné. Au lieu d’avoir des systèmes différents dans chaque province, ça serait plus utile d’avoir un document fédéral qu’on peut utiliser pour montrer la preuve qu’on est vaccinés. Ça serait efficace et rendrait la vie plus facile », a-t-il plaidé vendredi.

Au Bloc québécois, le chef Yves-François Blanchet n’a pas souhaité se prononcer, préférant simplement réitérer que « la preuve de vaccination est une juridiction de la Santé publique du Québec. « Si jamais le gouvernement Trudeau décide d’investir, je présume que dans ce cas-là aussi, plutôt que de faire ingérence dans une compétence de Québec, il versera la part québécoise de la somme à Québec », a-t-il dit.

Le passeport vaccinal s’appliquera dans les commerces non essentiels à partir du 1er septembre prochain au Québec. Vendredi, le ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS) a dit prendre « très au sérieux » l’usurpation des codes QR de plusieurs élus de l’Assemblée nationale par un hacker. Des « plaintes formelles » ont été déposées à la police pour qu’elle mène enquête.

Les codes QR contenant informations vaccinales de plusieurs élus, dont celles du premier ministre François Legault et de son ministre responsable de la Protection des renseignements personnels, Éric Caire, ont en effet été compromis à la suite de la découverte d’une faille dans le portail de libre-service du gouvernement.

Un gouvernement libéral réélu, lui, promet également de continuer de se procurer assez de vaccins pour que tous les Canadiens aient droit à des « rappels gratuits contre la COVID-19 » et des « vaccins de deuxième génération », le cas échéant. Enfin, les libéraux promettent d’investir 100 millions pour étudier les effets à long terme de la COVID-19 sur la santé, y compris les effets de la « COVID longue » sur les populations les plus vulnérables et les enfants. M. Trudeau poursuivra sa route vendredi dans les banlieues de Toronto.

