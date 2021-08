Tout au long de la campagne, La Presse visite des circonscriptions où rien n’est joué, à la rencontre des électeurs, des candidats et des enjeux qui leur tiennent à cœur. Aujourd’hui : Terrebonne.

Henri Ouellette-Vézina La Presse

La circonscription de Terrebonne fait face cette année à de nouvelles réalités. Écarté par son propre parti, le député actuel Michel Boudrias tentera de se faire réélire comme indépendant, malgré un fort appui généralisé au Bloc québécois. Dans cette banlieue du nord de Montréal, l’avenir de l’ancien champ de tir Saint-Maurice revient sur les lèvres de tous les candidats.

D’une superficie de plus de 600 hectares dont plusieurs terrains humides, le champ de tir Saint-Maurice n’est plus opérationnel depuis plusieurs années déjà. Situé au nord de l’autoroute 640, son accès est interdit au public. C’est le ministère fédéral de la Défense nationale qui le gère et l’administre.

Le maire de Terrebonne, Marc-André Plante, souhaite faire décontaminer le site et « créer une zone de conservation et d’accès citoyen » qui se transformerait par exemple en parc-nature ou en piste cyclable. « Il y a une grande biodiversité sur ce terrain et il doit être protégé », juge M. Plante en entrevue avec La Presse.

Récemment, son administration a acquis et protégé l’équivalent de 400 hectares au sud de la 640, dans la foulée de la construction d’un échangeur et du projet résidentiel Urbanova. « Pour nous, il y a une jonction à faire entre les deux projets qui permettrait de créer une vaste ceinture verte est-ouest à Terrebonne. Elle serait parmi les plus imposantes dans la région métropolitaine », insiste le maire.

PHOTO IVANOH DEMERS, ARCHIVES LA PRESSE Marc-André Plante, maire de Terrebonne



« On sent que les politiciens fédéraux ont une volonté d’agir. Cependant, on sent aussi que le discours militaire est parfois différent. Il faut que nos politiciens fédéraux s’assurent de faire décontaminer le site, pour qu’on se mette rapidement au travail », indique M. Plante

Qu’en disent les candidats ?

Le candidat indépendant et député sortant Michel Boudrias – évincé du Bloc québécois il y a quelques semaines – appelle à collaborer avec la Défense nationale qui, selon lui, a déjà « fait beaucoup » pour la protection de la faune dans le secteur. « L’objectif est que les terrains demeurent sous contrôle fédéral, mais qu’on fasse le nécessaire. Je propose une réserve de conservation dans laquelle on pourrait créer des sentiers de bois, afin que le public puisse admirer la beauté de cette nature-là », explique-t-il.

PHOTO PATRICK SANFAÇON, LA PRESSE Michel Boudrias, député sortant de Terrebonne

« Certaines portions plus limitées pourraient aussi être aménagées en chemins pédestres ou piétonniers pour permettre une interconnexion du corridor de biodiversité », ajoute M. Boudrias, en invitant toutefois la Ville à « faire une cartographie » de ses ambitions, pour ensuite la présenter à Ottawa.

Au Bloc québécois, la candidate Nathalie Sinclair Desgagné affirme qu’une partie des terrains devrait revenir au centre de services scolaire des Mille-Îles. « Ils sont en gros déficit en termes d’écoles. Il manque une école primaire et [une] secondaire, pendant que ce terrain est là [...]. Ça serait logique que [le centre de services] puisse l’obtenir », plaide-t-elle.

PHOTO FOURNIE PAR LE BLOC QUÉBÉCOIS Nathalie Sinclair Desgagné, candidate du Bloc québécois (au centre)

L’économiste de formation promet de « travailler avec ses collègues » pour faire avancer le projet, « ce qui va être un renouveau aussi pour Terrebonne », décoche-t-elle à l’endroit de Michel Boudrias. « Quand on sera nombreux à demander une approche constructive au fédéral, on aura plus de poids pour forcer la décontamination et nous rendre ces terres », insiste-t-elle.

Chez les libéraux, le candidat Éric Forget veut surtout aborder les « enjeux limitrophes » au champ de tir. Dans les rues environnantes, il plaide notamment pour une voie de desserte destinée au transport collectif. « Ça fait tellement d’années que ce projet-là n’avance pas. Il faut prendre des actions rapides et concrètes pour faire décontaminer le terrain. Ensuite, on pourra discuter des avenues à prendre », dit-il.

PHOTO FOURNIE PAR LE PARTI LIBÉRAL DU CANADA Éric Forget, candidat libéral dans Terrebonne

« De mon côté, ma position est celle d’en faire un parc comme la Ville aimerait le faire, pour les citoyens. Il faut un espace vert pour rejoindre la voie de service est-ouest », ajoute M. Forget, qui avait déjà tenté de se faire élire en 2017 à Terrebonne, mais au municipal, au sein de l’Alliance démocratique Terrebonne, parti du maire Marc-André Plante.

Frédérick Desjardins est le candidat du Parti conservateur du Canada dans la circonscription.