(Québec) Le premier ministre François Legault lance des fleurs au chef conservateur Erin O’Toole qui s’engage à augmenter les transferts en santé. Il envoie le pot au libéral Justin Trudeau et au néodémocrate Jagmeet Singh, à qui il reproche d’empiéter sur les champs de compétence du Québec avec leurs promesses en santé.

Tommy Chouinard La Presse

Lors d’une conférence de presse à Québec, François Legault a présenté ses demandes aux chefs fédéraux dans le cadre de la campagne électorale. Il a deux priorités : une hausse des transferts fédéraux en santé afin de faire passer de 22 % à 35 % la part d’Ottawa dans le financement des dépenses dans ce secteur, ce qui représente six milliards de dollars par année pour le Québec. Il veut que, par la suite, ces transferts soient indexés de 6 % plutôt que 3 %.

Dans sa lettre aux chefs fédéraux envoyée jeudi, il réclame également plus de pouvoirs en immigration, pour obtenir le plein contrôle en matière de regroupement familial (24 % des immigrants accueillis au Québec chaque année).

Erin O’Toole a promis de faire passer la croissance annuelle des transferts en santé de 3 à 6 %, ce qui représente une augmentation de six milliards par année pour l’ensemble des provinces. « C’est exactement ce qu’on demande. Si ça passe par les transferts en santé, il n’y a pas de problème », a affirmé M. Legault.

Questionné plus précisément sur la promesse du chef conservateur en comparaison avec sa demande, il a répondu que « le bout du 6 % », l’indexation annuelle qu’il réclame, « semble être accepté par le Parti conservateur ». « Mais le bout de passer de 22 à 35 %, ce qui représente six milliards par année pour le gouvernement du Québec, je ne l’ai pas entendu de la part du Parti conservateur ».

Dans son allocution, sans les nommer, François Legault a relevé que « des partis fédéraux font des propositions ciblées, veulent choisir à la place du gouvernement du Québec les priorités en santé ». Ça veut dire plus de centralisation, plus de bureaucratie. Ce n’est pas de ça dont on a besoin ».

« Ce qui est proposé par deux partis, c’est plus de chicanes », a-t-il lancé. Il a indiqué à titre d’exemple que « deux partis parlent de mettre des normes dans les CHSLD et d’investir dans les CHSLD » et ont une « approche beaucoup plus centralisatrice ». Le Parti libéral du Québec et le Nouveau Parti démocratique viennent aussitôt à l’esprit. Lors de la période des questions avec les journalistes, M. Legault les a finalement clairement identifiés, soutenant que « deux partis sont plus centralisateurs, le Parti libéral et le NPD ».

Plutôt que de promettre une hausse des transferts, le chef libéral Justin Trudeau a pris des engagements qui empiètent dans les champs de compétences des provinces : six milliards pour accélérer l’élimination des listes d’attente dans les réseaux de la santé, trois milliards pour embaucher 7500 médecins de famille et infirmières praticienne, six milliards pour établir des normes nationales dans les soins de longue durée.

Le chef néo-démocrate Jagmeet Singh se dit en accord avec la demande des provinces sans avancer de chiffres. Il veut créer un fonds fédéral pour contrer la pénurie de main-d’œuvre. Le leader bloquiste Yves-François Blanchet se range derrière la demande de Québec dans ce dossier.

Dans sa lettre aux chefs fédéraux, François Legault réitère d’autres demandes qu’il avait faites lors des précédentes élections fédérales, il y a deux ans : respecter la Loi sur la laïcité de l’État, assujettir les entreprises à charte fédérale à la loi 101 et créer une déclaration de revenus unique administrée par Québec. Il veut aussi la conclusion d’une entente reconnaissant au Québec un droit de retrait inconditionnel, avec pleine compensation financière, pour toute dépense fédérale dans ses champs de compétence.

Il reprend des demandes récurrentes du gouvernement du Québec au sujet du financement des infrastructures et des évaluations environnementales.