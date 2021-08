(Ottawa) Élections Canada devrait reconsidérer sa décision de ne pas avoir de bureaux de vote sur les campus afin de rendre le vote plus accessible aux jeunes, a déclaré jeudi le chef du NPD, Jagmeet Singh.

Maan Alhmidi La Presse Canadienne

Lors d’un arrêt dans la campagne électorale à Winnipeg, M. Singh a déclaré que le vote sur les campus était « un outil efficace » pour encourager les jeunes électeurs à voter lors des élections fédérales du 20 septembre.

« Les gens connaissent leur campus, les étudiants savent où aller et c’est un meilleur moyen d’impliquer plus de gens », a-t-il fait valoir.

« Je suis inquiet à ce sujet… Nous avons soulevé ces préoccupations dès le début lorsqu’Élections Canada analysait la façon dont elle organiserait une élection en cas de pandémie et nous avons dit que nous voulions un vote sur les campus. »

Élections Canada a déclaré avoir pris « la décision difficile » l’année dernière de ne pas offrir de bureaux de vote sur les campus.

Le porte-parole Matthew McKenna a affirmé que la mise en place de bureaux de vote impliquait une longue planification, et que cela n’était pas possible pendant la pandémie et dans une situation de Parlement minoritaire.

Il a déclaré qu’Élections Canada travaillait avec les organisations étudiantes pour informer les étudiants de leurs autres options de vote, y compris le vote par anticipation et le vote par correspondance.

« Nous ne voulons pas que les étudiants se sentent découragés de voter », a-t-il déclaré dans un communiqué.

M. McKenna a fait valoir que de voter par anticipation pouvait permettre aux étudiants de voter dans la circonscription qu’ils considèrent comme leur domicile, même s’ils vivent à l’extérieur pour aller à l’école.

Il a ajouté que les étudiants peuvent également faire une demande en ligne pour voter par la poste, afin qu’Élections Canada puisse leur envoyer une trousse de vote qui comprend une enveloppe-réponse prépayée.

Les étudiants peuvent également voter en personne avant le jour du scrutin dans n’importe quel bureau local d’Élections Canada établi dans les 338 circonscriptions, a-t-il indiqué.

La date limite pour présenter une demande de vote par la poste ou dans un bureau d’Élections Canada est le mardi 14 septembre, à 18 h.

Il a indiqué que les étudiants qui ont récemment emménagé dans une résidence étudiante peuvent demander une lettre à leur université ou à leur collège pour prouver leur adresse.

M. McKenna a déclaré que les agents d’Élections Canada travaillaient à l’identification des emplacements sur les campus à utiliser comme lieux de vote par anticipation et le jour du scrutin.

« Bien que seuls ceux qui sont affectés à ces bureaux de vote puissent y voter, ils offrent une option supplémentaire et pratique pour de nombreux étudiants qui considèrent leur résidence sur le campus comme leur domicile », a-t-il souligné.

« Avec l’évolution continue de la pandémie et le fait que certains campus adoptent de nouvelles politiques de santé et de sécurité, il est possible que moins d’emplacements sur les campus soient utilisés pour le vote par anticipation et le jour du scrutin que lors des élections précédentes », a indiqué le porte-parole.

La candidate libérale Bardish Chagger a déclaré que l’accès limité au vote sur les campus l’avait incitée à redoubler d’efforts pour encourager les étudiants à participer aux élections.

Elle a affirmé que son travail consiste à aider les jeunes à trouver des bureaux de vote locaux, et elle espère qu’Élections Canada se concentrera également sur l’offre de solutions de rechange aux étudiants.

« Au cours des deux dernières élections fédérales, les jeunes Canadiens ont voté en plus grand nombre qu’ils ne l’avaient fait depuis des décennies, ce qui a été rendu possible grâce à des initiatives comme des bureaux de vote spéciaux sur les campus », a-t-elle déclaré jeudi dans un communiqué.

« Les jeunes Canadiens ont fait d’énormes sacrifices pendant la pandémie de COVID-19, et en ce moment crucial, leurs voix doivent être entendues lorsqu’il s’agit des choix importants concernant leur avenir », a poursuivi Mme Chagger.