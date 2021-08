(Vancouver) Le chef libéral Justin Trudeau a dit que son gouvernement s’engage à être un « partenaire » pour la réfection d’un tunnel autoroutier dans l’Ouest canadien. Ces commentaires risquent de créer des remous à Québec, où on souhaite voir un engagement fédéral en faveur du troisième lien.

Catherine Lévesque La Presse Canadienne

En entrevue avec une radio locale de Vancouver, M. Trudeau a été questionné sur le financement du tunnel George Massey, important projet de 4,15 milliards dans la région dont les détails viennent d’être dévoilés par le gouvernement de la Colombie-Britannique. On y promet huit voies d’autoroute. Le projet devrait être complété en 2030, après cinq ans de travaux.

« Voici un projet pour laquelle nous devons nous assurer d’être des partenaires », a déclaré le chef libéral sur les ondes de CKNW. « J’ai bien hâte d’être un partenaire avec le gouvernement provincial en allant de l’avant — nous devons juste continuer de travailler ensemble pour voir comment tout cela va fonctionner », a-t-il poursuivi.

Il s’agit d’un changement de discours par rapport à sa conférence de presse, quelques heures auparavant, où il avait déclaré que son gouvernement n’avait « pas pris de décision finale » sur la réfection du tunnel qui enjambe la rivière Fraser, entre Richmond et Delta dans la région du Grand Vancouver.

M. Trudeau était invité à faire une comparaison avec le troisième lien entre Québec et Lévis, projet cher au gouvernement Legault.

« On n’a pas pris de décision finale sur le tunnel George Massey ; on n’a pas pris évidemment de décision sur le troisième lien. […] J’ai toujours dit qu’en tant que gouvernement, on est ouverts à toutes sortes d’investissements en infrastructures, mais on n’a rien à annoncer pour l’instant, ni pour l’un ni pour l’autre », a-t-il dit.

Le gouvernement fédéral, jusqu’ici, s’est montré ouvert à financer des éléments du troisième lien, mais seulement pour des éléments de transport collectif. À l’interne, chez les libéraux fédéraux, on fait valoir que le tunnel Québec-Lévis serait un tout nouveau projet, alors que le tunnel dans l’ouest est une infrastructure déjà existante qui a besoin de travaux, à l’instar du tunnel Louis-Hippolyte-La Fontaine dans la région de Montréal, illustre-t-on.