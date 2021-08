(Brantford) Erin O’Toole dit qu’un gouvernement conservateur travaillerait avec les provinces pour investir dans la santé mentale, en leur transférant suffisamment de fonds pour qu’un million de Canadiens supplémentaires reçoivent des soins chaque année.

La Presse Canadienne

L’engagement du chef conservateur intervient au milieu d’une pandémie de COVID-19 qui a fait des ravages sur le bien-être de plusieurs personnes, et il s’inscrit dans une promesse plus large de 60 milliards de plus en transferts de santé au cours de la prochaine décennie.

Il constitue l’un des cinq « piliers » de la plateforme électorale de M. O’Toole et contribue à l’image émergente d’un chef conservateur compatissant, qui se concentre sur l’emploi et la prospérité tout comme sur le bien-être et la lutte contre les dépendances.

Avant l’arrêt de la campagne mercredi à Brantford, en Ontario, M. O’Toole a réitéré son plan d’offrir un crédit d’impôt aux employeurs pour 25 % du coût de la couverture en santé mentale, de créer une ligne directe de prévention du suicide et de financer des œuvres de bienfaisance grâce à 150 millions en subventions sur trois ans pour offrir des programmes de mieux-être.

Une enquête de Statistique Canada effectuée en mars a révélé qu’un Canadien sur cinq a présenté des symptômes de dépression, d’anxiété ou de trouble de stress post-traumatique après une année de confinement, d’isolement social et de précarité économique.

Le budget libéral d’avril a alloué des millions à des organismes gouvernementaux pour élaborer des normes nationales de services de santé mentale et soutenir des projets de soutien pour les groupes « touchés de manière disproportionnée par la COVID-19 ». Le NPD promet des soins de santé mentale aux Canadiens non assurés.