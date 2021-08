(Saint-Hyacinthe) Le Bloc québécois prône un impôt spécial sur les grandes fortunes et une péréquation verte pour récompenser les provinces qui luttent avec efficacité contre les changements climatiques.

Patrice Bergeron La Presse Canadienne

Ces propositions figurent dans la plate-forme électorale du Bloc, dévoilée dimanche à Saint-Hyacinthe.

Les bloquistes étaient réunis dans un conseil général à Saint-Hyacinthe pour dévoiler ce programme qui a été adopté à la « quasi-unanimité », ce qui a ensuite été corrigé pour « à l’unanimité », en raison d’une confusion dans le vote en ligne.

« Les finances publiques ont enregistré des déficits colossaux durant la pandémie, les individus les plus riches se sont enrichis davantage », peut-on lire dans le document du Bloc qui réclame un « impôt supplémentaire spécial » sur les grandes fortunes.

Péréquation verte

En outre, il exige l’instauration d’une péréquation verte, qui favoriserait le Québec – et le Bloc ne s’en cache pas. Ce système de péréquation comporterait le principe du pollueur payeur et récompenserait les provinces qui luttent davantage contre les changements climatiques.

« C’est pour que les provinces qui polluent le plus paient en fonction de leur manque de volonté d’en faire plus dans la lutte aux changements climatiques, et pour que le Québec, qui en fait beaucoup et qui a déjà amorcé sa transition vers des énergies plus vertes, reçoive sa juste part », a souligné le candidat bloquiste dans Hochelaga, Simon Marchand.

Le Bloc veut que le gouvernement fédéral négocie une exemption avec les États-Unis pour permettre aux entreprises québécoises spécialisées dans l’économie verte de profiter des occasions d’affaires offertes par le plan de relance du président Joe Biden.

Parmi les nombreux autres nouveaux éléments de la plate-forme, mentionnons des éléments de sortie de pandémie. Le Bloc demande la suspension de la Prestation canadienne de relance économique (PCRE), ainsi que des mesures pour encourager le retour au travail des aînés qui le souhaitent, afin qu’ils ne soient pas pénalisés sur le plan fiscal.

Le Bloc exige aussi d’augmenter les prestations spéciales de l’assurance-emploi jusqu’à 50 semaines pour les personnes malades.

Image du Québec

Le parti de M. Blanchet lancera par ailleurs une campagne de promotion de l’image du Québec dans le monde ainsi qu’un effort diplomatique.

Il exige notamment que le gouvernement fédéral cesse de financer des contestations judiciaires des lois québécoises, par exemple la loi sur la laïcité de l’État.

Un des militants a déploré l’absence d’un volet sur la souveraineté du Québec.

« C’est bien beau une carrière à Ottawa, mais ce n’est pas le fondement de notre parti », a-t-il lancé.

« Chacun des points [du programme] est une fichue de bonne raison de faire l’indépendance », a rétorqué le président de la campagne et député de Berthier-Maskinongé, Yves Perron.

Pour dissiper l’ambiguïté, le chef bloquiste a tenu à livrer un plaidoyer pendant son discours final.

« Chaque fois que le Bloc québécois continuera à renforcer l’Assemblée nationale du Québec, il contribuera à renforcer l’idée d’indépendance du Québec. Sans l’idée d’indépendance du Québec, comme beaucoup d’entre vous, je ne serais pas ici. »

Le Bloc en « meilleure position que jamais »

Yves-François Blanchet a laissé entendre que le Bloc est en « meilleure position que jamais pour protéger les Québécois contre une majorité libérale » aux Communes au scrutin du 20 septembre.

Dans son long discours qui dressait notamment le bilan des actions du Bloc, M. Blanchet n’a jamais fait clairement mention du credo souverainiste de sa formation.

PHOTO GRAHAM HUGHES, LA PRESSE CANADIENNE

Tout au plus a-t-il suggéré que « bientôt » le Québec disposera de « tous les outils ». Samedi devant de jeunes militants dans sa circonscription, il avait toutefois été beaucoup plus éloquent sur la profession de foi indépendantiste du Bloc.

Le chef a évoqué en sourdine la débâcle du Bloc en 2015 qui a mené à l’arrivée de sa prédécesseure Martine Ouellet, à des querelles intestines et à la presque disparition du parti.

On a eu nos moments, mais maintenant je crois que le Québec s’est bel et bien réconcilié avec le Bloc. […] Cette modestie qui a aidé à la réconciliation doit durer. Nous devons mériter chaque vote. Les Québécois ne sont pas obligés de voter pour le Bloc. Nous devons leur en donner le goût. Yves-François Blanchet, chef du Bloc québécois

« Pas notre bilan »

Toute cette première semaine de campagne, libéraux et bloquistes se sont disputé la paternité des réalisations au Québec pour les 22 mois du dernier mandat.

M. Blanchet a répliqué dimanche aux élus sortants du gouvernement qui l’accusent de s’approprier leur bilan.

« La nomination partisane des juges, ce n’est pas notre bilan, les contrats à des amis qui donnent des contrats à la famille du premier ministre, ce n’est pas notre bilan, les trois enquêtes du commissaire à l’éthique, ce n’est pas notre bilan, la nomination d’une gouverneure générale qui ne dit pas un mot de français, ce n’est pas notre bilan », a-t-il lancé dans une longue énumération.

M. Blanchet mise sur un autre gouvernement minoritaire, pour que les bloquistes disposent de la balance du pouvoir au lendemain du 20 septembre.

Une majorité [formée par les libéraux de Justin Trudeau] refuserait toutes les demandes du Québec. […] La minorité du gouvernement a servi le Québec, ça, c’est pas mal notre succès. Yves-François Blanchet, chef du Bloc québécois

Sondage

Par ailleurs, les bloquistes ne s’inquiètent pas du tout d’une légère remontée des conservateurs au pays suggérée par des sondages.

C’est ce qu’a indiqué le président de la campagne du Bloc, Yves Perron, qui est député de Berthier-Maskinongé.

Les bloquistes sont réunis dimanche dans un conseil général à Saint-Hyacinthe pour adopter leur programme. Cela donnait lieu à une scène rare depuis le début de la pandémie : un grand rassemblement politique avec des militants et des candidats sur place, mais tout à fait conforme aux règles sanitaires actuelles.

M. Perron commentait les données les plus récentes d’un agrégateur de sondages, National Newswatch.

Les conservateurs auraient ainsi gagné un demi-point de pourcentage, à 30,1 %, tandis que les libéraux auraient perdu 2 dixièmes de %, à 34,2 %. Les bloquistes feraient pratiquement du sur place à l’échelle nationale, à 6,2 %.

Samedi, la firme de sondage Ekos plaçait même les conservateurs en tête, 1,5 point de pourcentage devant les libéraux. La marge d’erreur du sondage était de 2,6 points de pourcentage, 19 fois sur 20.

Au Québec, les libéraux devanceraient les bloquistes de cinq points, selon Ekos. Le NPD détient une priorité de deux points sur les conservateurs au troisième rang.

En mêlée de presse, Yves Perron a dit que les candidats et militants du Bloc sur le terrain reçoivent un accueil chaleureux.

« On aura plus que 32 députés », a-t-il assuré dans son discours devant les bloquistes. Le Bloc vise en effet à élargir son contingent pour passer de 32 à 40 députés au scrutin du 20 septembre.