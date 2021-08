(Toronto) Le chef fédéral du NPD, Jagmeet Singh, craint que le déclenchement des élections fédérales ait empêché le gouvernement de bien réagir à la crise en Afghanistan.

Denise Paglinawan La Presse Canadienne

M. Singh s’est exprimé dimanche à ce sujet lors d’un évènement commémorant le 10e anniversaire de la mort de l’ancien chef de la formation, Jack Layton.

Plutôt bienveillant la veille, le chef néo-démocrate s’est montré plus cinglant envers le gouvernement, déplorant que le Canada eût mis du temps à évacuer ceux qui avaient aidé les troupes canadiennes dans ce pays.

« Justin Trudeau a mis trop de temps pour planifier une élection au lieu de planifier l’évacuation de nos alliés [afghans], a-t-il commenté. Je soulève la question parce que la réponse du Canada est survenue trop tard. La procédure est si compliquée. Nous avons toujours des alliés en péril. »

Les talibans ont repris le pouvoir en Afghanistan, 20 ans après en avoir été chassés par une coalition dirigée par les États-Unis. Ce nouveau développement a déstabilisé le pays, semer la panique parmi les ceux qui ont aidé les puissances occidentales au cours de cette période.

On doit secourir ces gens qui nous ont aidés. On s’est engagé à assurer leur sécurité. C’est notre obligation d’aider ces gens à quitter le pays. Les talibans ont encore montré leur brutalité et commencent vraiment à être un danger pour les gens en ce moment. Jagmeet Singh, chef néo-démocrate

Une circonscription Danforth-Layton ?

M. Singh s’est également engagé à présenter un projet de loi à la Chambre des communes pour changer le nom de l’ancienne circonscription de M. Layton, Toronto—Danforth, en Danforth-Layton en l’honneur de l’ancien chef.

Le NPD avait beaucoup progressé sous la direction de M. Layton, remportant 103 sièges, dont 59 au Québec, lors des élections de 2011. Toutefois, il n’en détenait plus que 24 sièges, et un seul au Québec, celui d’Alexandre Boulerice, à la dissolution de la Chambre des communes, la semaine dernière.

PHOTO MARCO CAMPANOZZI, ARCHIVES LA PRESSE L'ex- chef du NPD Jack Layton

« Chaque jour, quelqu’un raconte une histoire de Jack, comment il a inspiré les gens, a-t-il dit. C’est vraiment motivant pour moi parce que c’est exactement ce qu’on veut faire. On veut bâtir un meilleur monde. Et Jack a inspiré cette idée que c’était possible. Mieux c’est possible. »

Le chef néo-démocrate a aussi salué l’histoire d’amour entre les Québécois et Jack Layton.

« Il a fait un travail acharné au Québec, a rappelé M. Singh. Ce qu’il a laissé comme héritage, sa contribution à notre mouvement, c’est qu’on peut parler au monde partout au pays et montrer on peut bâtir ensemble une meilleure société si on prend soin les uns et les autres. »