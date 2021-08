Élections fédérales

Élections fédérales

Ce qu’il faut retenir de la première semaine de campagne

La campagne fédérale est encore très jeune, mais après six jours, les chefs montrent déjà certaines de leurs priorités. Où ont-ils passé le plus de temps ? Quelles circonscriptions ont été visées ? Et à quoi peut-on s’attendre pour la suite ? Pour répondre à ces questions, La Presse a compulsé les itinéraires des chefs relayés quotidiennement par les différents partis politiques. Depuis dimanche, des dizaines d’évènements se sont tenus dans plus d’une quarantaine de circonscriptions au pays.