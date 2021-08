(Winnipeg) Le chef conservateur Erin O’Toole dit maintenant que médecins et infirmières seront obligés de référer des patients qui veulent l’aide médicale à mourir ou un avortement, malgré ce que leur dicte leur conscience.

La Presse Canadienne

Jeudi matin, M. O’Toole refusait de dire si son engagement à protéger le « droit de conscience » des professionnels de la santé allait jusqu’à leur permettre de refuser non seulement les soins, mais aussi la référence vers un professionnel qui accepte de les donner.

Vendredi matin, il a rajusté son discours.

Pourtant, pendant sa course au leadership, en 2020, il promettait une loi fédérale qui permettrait aussi le refus de référer des patients.

« Ma position n’a jamais changé », a-t-il tout de même prétendu lorsqu’un journaliste lui a rappelé son engagement antérieur. Il venait de dire que « non », il ne modifiera pas le Code criminel dans le sens de sa promesse de l’an dernier.

« On doit avoir une réorientation (sic) pour les services, oui », a-t-il également offert à propos de l’avortement et de l’aide médicale à mourir, en réponse à une autre question de journaliste.

Et M. O’Toole a, bien entendu, répété à chaque occasion qu’il est « pro-choix ».

Demande des Autochtones du Québec et du Labrador

Ghislain Picard, chef de l’Assemblée des Premières Nations du Québec et du Labrador (APNQL), réclame aussi un « contrat » comme celui offert par M. O’Toole aux Québécois.

L’APNQL veut un engagement « formel et personnel » à ne pas mettre fin aux efforts de réconciliation et à ne pas compromettre la mise en œuvre des recommandations de la Commission de vérité et réconciliation et de l’Enquête nationale sur les femmes et les filles autochtones disparues et assassinées, entre autres

« Cette idée d’un contrat me semble excellente. Il est plus difficile de rompre un contrat que de renier de simples promesses électorales », a écrit M. Picard dans un communiqué.

À Winnipeg, M. O’Toole s’est décrit comme prêt à passer à l’action dans les dossiers autochtones, critiquant le chef libéral Justin Trudeau d’en rester aux paroles.