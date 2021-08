Le chef néodémocrate Jagmeet Singh s’est engagé jeudi à « mettre fin aux coupes » dans les réseaux de santé à travers le pays, blâmant au passage les libéraux et les conservateurs d’avoir expulsé des professionnels de la province en raison de restrictions budgétaires.

Henri Ouellette-Vézina La Presse

« Je sais qu’en ce moment, les gens sont inquiets des coupes en santé partout au Canada. Nous, on va réinvestir dans ce réseau », a martelé M. Singh alors qu’il tenait une conférence de presse en matinée à Edmonton, en Alberta, où sa formation ne récolte pour l’instant que peu d’appuis. Il était pour l’occasion en compagnie de plusieurs travailleurs de la santé.

Le député de Burnaby-Sud a soutenu que les familles de l’Alberta sont « particulièrement touchées » par ces coupes, accusant au passage le premier ministre provincial, Jason Kenney, de laisser tomber les infirmières et les professionnels de la santé en ignorant leurs conditions de travail.

« Les conservateurs ont toujours réduit le financement des soins de santé, et bien que Justin Trudeau ait promis d’annuler ces coupes, il ne l’a pas fait. Il a continué de faire moins. Les néo-démocrates vont rétablir le financement des soins de santé et s’assurer qu’il sert à améliorer les services, entre autres grâce à l’embauche d’infirmières », a fustigé M. Singh dans un communiqué.

S’ils sont portés au pouvoir, les néo-démocrates comptent notamment créer un « Fonds d’aide en cas de pénurie de soins essentiels » évalué à 250 millions de dollars, afin « de former et d’embaucher 2000 infirmières ».

Jagmeet Singh s’est par ailleurs engagé jeudi à répondre aux demandes des provinces en matière de transferts fédéraux en santé, soit de faire passer la part du financement fédéral de 22 % à 35 %, ce qui représente environ 28 milliards de dollars. « On est le parti de la santé. On veut améliorer l’accès aux services et investir dans une assurance-médicaments universelle, en augmentant les transferts et en aidant à défendre notre système de santé public », a-t-il assuré à ce sujet.

Opération séduction au Québec

Plus tôt jeudi, les néodémocrates ont lancé une nouvelle campagne publicitaire « spécialement conçue pour le Québec », signe de la volonté du parti d’améliorer l’image de Jagmeet Singh dans la province. Le chef est pour l’instant l’un des moins populaires auprès des Québécois selon plusieurs sondages, par rapport à Erin O’Toole, Justin Trudeau ou encore Yves-François Blanchet.

Désolé, votre navigateur ne supporte pas les videos

La vidéo publicitaire intitulée « Oser », en référence au slogan très similaire de la formation, appelle les électeurs québécois à avoir « de l’audace et du courage » pour se donner « une société plus juste ».

« Il y a de grandes ressemblances entre le Québec et Jagmeet Singh. Dans les deux cas, ce sont des histoires d’audace et de courage. Comme Jagmeet, les Québécois ont toujours osé dans leur vie et en tant que nation », a soutenu jeudi le chef adjoint et député de Rosemont, Alexandre Boulerice, à ce sujet.