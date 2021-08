Le chef libéral Justin Trudeau a promis jeudi d’allonger six milliards pour établir des normes nationales dans les soins de longue durée. Sur la forme, l’idée risque toutefois de frustrer plusieurs provinces qui demandent plutôt d’augmenter les transferts fédéraux en santé, pour prendre les décisions elles-mêmes.

Henri Ouellette-Vézina La Presse

« Je n’ai pas l’intention de micro-gérer les soins de longue durée, qui sont de juridiction provinciale, mais je pense que nous sommes tous d’accord sur le fait qu’en tant que pays, nous devons faire mieux pour nos aînés », a plaidé le chef libéral en mêlée de presse jeudi à Victoria, en rappelant la vague de décès survenus dans les centres d’hébergement de longue durée dans la dernière année.

Si les libéraux sont réélus, ces six milliards s’ajouteront aux trois milliards déjà annoncés dans le dernier budget fédéral. Un gouvernement libéral réélu consacrerait donc au total 9 milliards sur cinq ans aux provinces et aux territoires pour les aider à améliorer le sort des aînés.

Mais cet argent est assorti de conditions. Pour y avoir droit, les provinces atteindre des « cibles » ; notamment, elles devront former jusqu’à 50 000 nouveaux préposés aux bénéficiaires et augmenter leur salaire afin qu’il soit d’au moins 25 $ de l’heure, ainsi qu’améliorer la qualité des centres de soins de longue durée et la disponibilité des lits. Ottawa s’attend également à des mesures plus strictes de prévention et de contrôle des infections, dans le cadre d’inspections.

En échange, les libéraux s’engagent à doubler le crédit d’impôt pour l’accessibilité domiciliaire afin de mieux soutenir les aînés qui choisissent de rester à la maison. Ce changement pourrait leur permettre d’obtenir jusqu’à 1500 $ supplémentaires pour rénover leur maison afin de la rendre plus accessible, par exemple. Toutes ces normes nationales seront inscrites dans le cadre d’une Loi sur les soins de longue durée sécuritaires qui viserait à uniformiser les soins des aînés.

Sur fond de tensions

Le tout survient alors que mardi, le président du Conseil de la fédération, Brian Pallister, avait écrit aux chefs fédéraux pour réclamer « d’augmenter sans délai » la part du financement des dépenses fédérales en matière de santé. Il souhaite la faire passer de 22 % à 35 %, ce qui représente environ 28 milliards de dollars. Certaines provinces, dont le Québec, ont déjà exprimé de sérieuses réserves à l’implication du fédéral dans leur système de soins de longue durée.

Questionné à savoir pourquoi il n’augmente pas plutôt les transferts fédéraux en santé, un enjeu qui fait déjà l’objet de débats entre les bloquistes, les néo-démocrates et les conservateurs, Justin Trudeau est demeuré relativement évasif. « On a démontré qu’on peut travailler avec les provinces, même avec des provinces avec qui on a des différends. Il n’y a personne à travers le pays qui ne veut pas que nos ainés soient mieux protégés », a-t-il offert, en réitérant que son gouvernement a signé des ententes avec plusieurs provinces pour implanter un programme national de garderies à 10 $.

M. Trudeau a aussi avoué que « le Québec et d’autres provinces ont déjà fait beaucoup » pour les soins de longue durée. « Au Québec, par exemple, le premier ministre Legault a augmenté les salaires et formé des milliers de préposés supplémentaires au cours des derniers mois. C’est le genre de mesures qu’il faut continuer de prendre », a soulevé le chef libéral. Au Québec, les préposés formés par le gouvernement gagnent déjà 26 $ de l’heure.

Dans la dernière année, le premier ministre François Legault s’est régulièrement opposé avec force à l’idée que le fédéral établisse des normes nationales dans les CHSLD. En octobre 2020, alors que M. Trudeau évoquait le sujet pour la première fois, le chef de la CAQ lui avait reproché de « faire une erreur en proposant des mesures centralisatrices » et de « jouer avec le feu ».

Jeudi, le cabinet de M. Legault a réitéré que « la santé est une compétence exclusive du Québec ». Le premier ministre du Québec présentera d’ailleurs ses demandes officielles aux partis fédéraux « dans les prochains jours », a indiqué l’attaché de presse, Ewan Sauves.

Avec La Presse Canadienne