(Vancouver) Le chef libéral Justin Trudeau n’a pas l’intention de déroger de son plan au lendemain d’une élection en Nouvelle-Écosse qui a fait élire un gouvernement progressiste-conservateur majoritaire, contre toute attente.

Catherine Lévesque La Presse Canadienne

De passage mercredi à Vancouver, en Colombie-Britannique, M. Trudeau s’est fait demander par les journalistes s’il croyait que le résultat électoral de la veille était un avertissement pour ses troupes. Le premier ministre libéral sortant de la Nouvelle-Écosse, Iain Rankin, espérait décrocher un troisième mandat majoritaire pour son parti au terme d’une campagne éclair, mais a finalement perdu son pari.

Les libéraux fédéraux ne pensent visiblement pas jouer dans le même film que leurs cousins néo-écossais.

« Les choix que les Canadiens font maintenant sont extrêmement importants pour les mois à venir, mais aussi pour les années à venir. On est dans un moment de pivot pour notre nation, pour notre monde, que ce soit les changements climatiques, que ce soit d’en finir avec la pandémie », a déclaré M. Trudeau, reprenant les thèmes principaux de sa campagne.

« Dans quelque élection que ce soit, c’est important d’être à l’écoute des citoyens, d’être là pour leur proposer une vision forte de l’avenir et c’est exactement ce que nous sommes en train de faire dans cette élection », a-t-il poursuivi.

« Je sais que les Canadiens veulent continuer avec encore plus d’ambition pour lutter contre la COVID-19 et pour protéger nos familles, mais aussi pour aller de l’avant sur les changements climatiques, d’aller de l’avant sur le logement, d’aller de l’avant pour continuer de créer une économie prospère pour tous et c’est ce dont on va continuer de parler », a-t-il conclu.

M. Trudeau a d’ailleurs discuté avec le premier ministre élu de la Nouvelle-Écosse, Tim Houston, pour le féliciter de sa campagne.

« J’ai très hâte de travailler avec lui sur les priorités qu’il a mises de l’avant, que ce soit un système de santé plus fort ou de continuer le travail sur les garderies de qualité abordables pour les familles à travers le pays, y compris en Nouvelle-Écosse », a soutenu le chef libéral.