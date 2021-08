(Québec) À son premier passage au Québec depuis le déclenchement de la campagne électorale, le chef conservateur Erin O’Toole a choisi de mettre l’accent sur sa promesse d’une loi anticorruption.

La Presse Canadienne

En point de presse à Québec, avant de prendre les questions des journalistes, M. O’Toole est revenu sur l’affaire SNC-Lavalin pour souligner la nécessité, à son avis, de resserrer les lois fédérales.

« Avec des mesures simples et sensées, on peut éviter que les scandales comme SNC-Lavalin et WE Charity ne se reproduisent », a dit le chef conservateur.

Ces deux affaires n’ont pas du tout été reçues de la même manière au Québec qu’ailleurs au Canada. Plusieurs Québécois sont venus à la défense de SNC-Lavalin lorsque l’affaire a conduit à la démission de l’ancienne ministre Jody Wilson-Raybould. L’affaire WE, quant à elle, a fait beaucoup moins de bruit au Québec qu’ailleurs au pays.

M. O’Toole a tenu à rappeler le scandale des commandites et le fait que le gouvernement de Stephen Harper, en 2006, y avait donné suite en adoptant une loi anticorruption. « Encore une fois, Justin Trudeau et les libéraux ont montré que ces règles ne vont pas assez loin », a-t-il dit.

Les journalistes qui ont eu le droit de poser des questions à l’évènement ont préféré aborder d’autres sujets. Ils sont ainsi revenus sur la promesse conservatrice d’annuler le programme national de garderies, privant ainsi Québec d’un versement de 6 milliards en cinq ans. M. O’Toole a maintenu que son crédit d’impôt aidera toutes les familles du Québec et d’ailleurs au Canada.

Contre la vaccination obligatoire

M. O’Toole a dû également commenter la décision du premier ministre conservateur ontarien d’exclure de son caucus tout député qui ne serait pas vacciné. Et contrairement aux libéraux, aux bloquistes et aux néo-démocrates, qui exigent que leurs candidats soient complètement vaccinés avant de frapper aux portes des électeurs, les conservateurs n’en font pas une règle absolue.

Le chef conservateur a répété qu’il croyait en une approche « raisonnable » et « équilibrée » qui protège les Canadiens tout en respectant leur capacité à prendre des décisions personnelles en matière de santé.

« J’encourage tous les Québécois, tous les Canadiens [à] se faire vacciner, incluant mes candidats, mes députés […], mais je vais respecter les décisions personnelles sur la santé », a répondu M. O’Toole mercredi. Il accepte donc le compromis voulant que les candidats qui choisissent de ne pas se faire vacciner se testent quotidiennement avec des trousses de dépistage rapide.

Bien que les candidats conservateurs aient été informés des attentes de leur chef en matière sanitaire, on ignore si le parti s’assure que ceux qui ne sont pas vaccinés se testent réellement tous les jours.

M. O’Toole avait refusé dimanche de se prononcer sur la vaccination obligatoire pour les fonctionnaires fédéraux et les employés des secteurs de juridiction fédérale. Il a plus tard indiqué qu’il favorisait plutôt des tests réguliers pour ceux qui refusent la vaccination.

Cette position diverge de celle du premier ministre progressiste-conservateur de l’Ontario, Doug Ford, qui exige la vaccination pour tous ses députés — et même les candidats aux élections de l’année prochaine en Ontario. M. Ford a prévenu que les députés qui refuseront de se faire vacciner seront exclus du caucus. Deux députés ont ainsi été prévenus que c’est le sort qui les attend s’ils ne sont pas vaccinés d’ici jeudi.

M. O’Toole est arrivé à Québec mardi soir après avoir assisté à son premier rassemblement en personne avec des partisans conservateurs à Richmond Hill, dans le Grand Toronto, où le parti espère faire des gains. Il devait aussi rencontrer des partisans en fin d’après-midi à Québec, dans la circonscription de Louis-Hébert, représentée par le libéral Joël Lightbound, qui est à nouveau candidat.