(Montréal) Une pancarte électorale de la députée libérale d’Outremont, Rachel Bendayan, a été vandalisée avec des croix gammées mardi.

Clara Descurninges La Presse Canadienne

La candidate d’origine juive a partagé des photographies de l’affiche sur Twitter, déclarant que « quelle que soit l’allégeance politique ou les opinions, les messages violents, racistes et haineux n’ont pas leur place ». « On a vu où les relents d’extrême droite nous menaient à travers le monde. Ce n’est pas ça notre Canada », a ajouté celle qui est aussi secrétaire parlementaire pour la Petite entreprise, la Promotion des exportations et le Commerce international.

Le quartier montréalais d’Outremont abrite une importante communauté juive, avec plus de 3000 habitants ayant le yiddish comme langue la plus utilisée à la maison, selon les données du recensement de 2016.

Le nombre de crimes haineux concernant la race ou l’origine ethnique a presque doublé au Canada durant la pandémie de COVID-19. En 2020, 1594 crimes haineux de cette nature ont été déclarés par différents corps policiers, contre 884 en 2019, d’après Statistique Canada.

