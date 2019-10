Blanchet, « plus belle nouvelle de 2019 », selon Rhéal Fortin

(Montréal) Le candidat et député sortant de Rivière-du-Nord, Rhéal Fortin, est passé en début de soirée au grand rassemblement bloquiste montréalais.

Simon-Olivier Lorange

La Presse

Résolument optimiste à un peu plus d’une heure du dévoilement des premiers résultats dans la province, M. Fortin a salué le travail de son chef Yves-François Blanchet, qui constitue à lui seul « la plus belle nouvelle de 2019 » à ses yeux.

À la suite de la démission de Gilles Duceppe comme chef du Bloc en 2015, M. Fortin a occupé l’intérim pendant un an et demi. Déjà à l’époque, il avait M. Blanchet dans sa ligne de mire. Et la présente campagne lui donne raison, selon lui.

« Il est arrivé prêt, il fait preuve d’une efficacité incroyable, il connaît ses dossiers, énumère Rhéal Fortin. Il travaille d’arrache-pied, sept jours sur sept, 24 heures sur 24 ou à peu près… Il est bien préparé à assumer » les fonctions de chef de la formation souverainiste.

Pour M. Fortin, le Bloc a particulièrement trouvé ses électeurs cette année alors que les libéraux, conservateurs et néo-démocrates « ont cherché à plaire à tout le monde » ailleurs au pays. La présence d’un gouvernement nationaliste à Québec a également fait la différence, selon lui.

Rhéal Fortin

La campagne « a fait ressortir le fait que les Québécois ont des priorités différentes que les autres Canadiens », dit-il. « Oui, le mouvement nationaliste [de la CAQ] plaît aux Québécois, et notre job c’est de protéger les champs de juridiction du Québec. C’est ce qu’on a dit et fait, et ça convient bien aux électeurs. »

Sans surprise, M. Fortin a ciblé la loi québécoise sur la laïcité comme un élément dont la défense par le Bloc a porté ses fruits pendant la campagne.

Des gains à prévoir ?

Alors que les plus récents sondages pointent vers des gains pour le Bloc québécois, il reste à voir si et comment cette tendance préscrutin se transformera en sièges lundi soir.

Au moment de la dissolution du Parlement, la formation indépendantiste comptait 10 députés à Ottawa.

Le Bloc était alors loin de ses années fastes, lorsqu’il avait une cinquantaine de représentants dans la capitale. Il avait connu sa pire récolte à l’élection de 2011, lorsqu’il n’avait obtenu que quatre sièges et perdu son statut de parti officiel.

Mais sous la gouverne du chef Yves-François Blanchet, en poste depuis seulement janvier, le parti a repris son erre d’aller.

Et sa bonne performance lors des trois débats l’a porté pour la seconde moitié de la campagne.

Le chef va écouter le dévoilement des résultats en privé dans un hôtel de la métropole avec sa conjointe et son chef de cabinet. Il viendra rejoindre certains de ses candidats plus tard en soirée au Théâtre national.

Son attention sera sûrement en partie tournée vers la circonscription de Belœil — Chambly, celle qu’il tente de ravir au député sortant, Matthew Dubé du Nouveau Parti démocratique (NPD).

