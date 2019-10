Alors que s’achève le dépouillement des votes dans les 32 circonscriptions de l’Atlantique, les libéraux poussent un soupir de soulagement : même s’ils n’ont pas répété leur exploit de 2015, lorsqu’ils avaient balayé la région, ils conservent néanmoins la majorité des sièges dans la région.

Judith Lachapelle

La Presse

Le Nouveau-Brunswick présente la carte électorale la plus bigarrée. Le Parti vert mène sur ses rivaux dans la circonscription de Fredericton. Cinq candidats libéraux et trois conservateurs ont vu leur victoire être confirmée dans la province.

À Terre-Neuve-et-Labrador, six candidats libéraux ont été élus. La septième circonscription de la province a été remportée par le Nouveau Parti démocratique avec un candidat déclaré élu dans Saint-Jean Est.

>>> Consultez les résultats complets

À l’Ile-du-Prince-Édouard, les libéraux ont remporté les quatre circonscriptions de la province. En Nouvelle-Écosse, huit des onze circonscriptions ont choisi des candidats libéraux. Les conservateurs ont fait un gain, dans la circonscription de Nova-Ouest.

Dans la circonscription québécoise Gaspésie-Iles-de-la-Madeleine, dont les bureaux madelinots ont fermé à l’heure des Maritimes, la ministre libérale Diane Lebouthiller et le candidat bloquiste Guy Bernatchez s’échangent la première place au fil du dépouillement.

Les bureaux de vote dans la région de l’Est (dont le Québec et l’Ontario) fermeront à 21 h 30, en même temps que ceux du Centre (dont le Manitoba et Saskatchewan, 20 h 30 heure locale) et des Rocheuses (19 h 30 heure locale). Suivront ensuite les électeurs de la région Pacifique (Colombie-Britannique), à 22 h, heure de l’Est (19 h, heure locale).

Les premiers résultats du dépouillement seront connus environ 30 minutes après la fermeture des bureaux.

En attendant les résultats…

Le chef du Parti libéral, Justin Trudeau, a voté aujourd’hui dans la circonscription montréalaise de Papineau après être rentré de la Colombie-Britannique, où il a passé le dernier jour de la campagne électorale. C’est également à Montréal que se tient ce soir le rassemblement des troupes pour suivre le dépouillement des votes.

Andrew Scheer, chef du Parti conservateur, a quant à lui voté à Regina, en Saskatchewan, après avoir passé la journée d’hier en Colombie-Britannique, dans l’espoir d’obtenir suffisamment de sièges pour renverser les libéraux en place.

Le chef du NPD Jagmeet Singh passera la soirée des élections dans sa circonscription de Burnaby-Sud, en Colombie-Britannique. Après avoir mené une campagne étonnamment forte qui a attiré de nombreux électeurs progressistes, le NPD a vu les intentions de vote grimper en sa faveur, même si ses chances au Québec restent incertaines.

Le chef du Bloc québécois, Yves-François Blanchet, a vu le soutien pour son parti monter en flèche dans la province après que le Bloc eut été essentiellement laissé pour mort après des résultats catastrophiques en 2011 et 2015, suivis de nombreuses années de luttes intestines.

La cheffe du Parti vert, Elizabeth May, passera la soirée dans sa circonscription, sur l’île de Vancouver. À la dissolution du Parlement, le Parti vert comptait deux députés, tous deux représentant des circonscriptions britanno-colombiennes.

Maxime Bernier, qui a passé la majeure partie de la campagne à essayer de protéger son propre siège en Beauce, saura bientôt si son Parti populaire du Canada deviendra un véritable mouvement ou un feu de paille.

Selon Élections Canada, environ 27,4 millions de personnes ont le droit de voter et, bien que la plupart des électeurs ont voté aujourd’hui, quelque 4,7 millions ont profité du vote par anticipation le week-end dernier, une augmentation de 29 % par rapport à 2015.

Le taux de participation aux dernières élections avait atteint 68,5 %, soit le niveau le plus élevé depuis 1993.

– Avec La Presse canadienne