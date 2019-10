Andrew Scheer a passé les 40 derniers jours à dépeindre M. Trudeau comme un « imposteur » et à répéter qu’il « n’est pas celui qu’il prétendait être ».

(Regina) Le chef conservateur Andrew Scheer espère accomplir ce qui aurait été considéré impossible pendant les « voies ensoleillées » de Justin Trudeau : que les libéraux ne fassent qu’un seul mandat.

M. Scheer a passé les 40 derniers jours à dépeindre M. Trudeau comme un « imposteur » et à répéter qu’il « n’est pas celui qu’il prétendait être ».

Mais le chef conservateur a lui aussi eu ses difficultés, à commencer par ses positions sur l’avortement et le mariage gai qui l’auront suivi toute la campagne. M. Scheer a finalement avoué qu’il est « personnellement pro-vie », tout en assurant qu’il n’allait pas ouvrir le débat sur l’avortement sous sa gouverne.

Il a aussi eu à s’expliquer sur sa double citoyenneté américaine et canadienne, tout comme son passé de courtier d’assurances. Plus récemment, il a refusé de dire si, oui ou non, son parti avait payé une firme de communications pour ternir l’image du parti de Maxime Bernier.

Tous ces incidents ont coûté de précieuses journées à la campagne électorale.

Malgré tout, les troupes conservatrices sont apparues en confiance dans le dernier droit de la campagne. Elles espèrent que l’impopularité de la « taxe carbone » dans certaines provinces et l’affaire SNC-Lavalin convaincront des électeurs de tourner leur dos au parti de M. Trudeau.

Pour ce faire, M. Scheer a passé la journée à faire campagne chez lui à Regina, en Saskatchewan.

PHOTO CARLOS OSORIO, REUTERS Le chef conservateur Andrew Scheer a fait campagne chez lui à Regina, en Saskatchewan, lundi matin, mais pas dans sa circonscription : il a utilisé les dernières heures de ce marathon pour tenter de « faire sortir le vote » dans son comté voisin, représenté par Ralph Goodale.

Lundi matin, il a utilisé les dernières heures de ce marathon pour tenter de « faire sortir le vote » dans son comté voisin, représenté par un redoutable vétéran libéral.

M. Scheer s’est rendu dans la circonscription voisine du ministre Ralph Goodale, qui est en politique depuis près de 45 ans, dont une bonne partie à Ottawa. En 2015, il a été le seul libéral à être élu en Saskatchewan — contre 10 conservateurs et trois néo-démocrates.

Ce siège de Regina-Wascana est l’un de ceux que les conservateurs espèrent ravir aux libéraux, lundi soir, afin de former le prochain gouvernement. Au scrutin de 2015, ce vieux routier libéral avait été élu avec 55 % des voix, alors que le candidat conservateur récoltait 30 % du vote.

M. Scheer est ensuite allé dans le bureau de campagne de sa circonscription de Regina-Qu’Appelle, qu’il représente à la Chambre des communes depuis 2004, avant d’aller voter accompagné de sa famille.