Le Québec a vu passer les chefs des trois principaux partis fédéraux plus de 30 fois. L’Alberta ? Trois fois à peine. C’est Yves-François Blanchet qui a assisté au plus grand nombre d’activités, mais Jagmeet Singh n’a pris aucun jour de congé. La Presse a compilé les déplacements des chefs du Parti libéral, du Parti conservateur, du Nouveau Parti démocratique et du Bloc québécois pendant les 36 premiers joursde la campagne. Constats.

Simon-Olivier Lorange

La Presse

LE QUÉBEC DANS LA LIGNE DE MIRE

Le Québec a beaucoup fait parler de lui pendant la campagne. Et les chefs lui ont consacré beaucoup de leur temps. Si l’on fait évidemment abstraction d’Yves-François Blanchet, qui n’est sorti de la province que le temps d’un point de presse, c’est Andrew Scheer qui y est venu le plus souvent : 12 fois pendant les 36 premiers jours, en plus d’une 13e hier. Jagmeet Singh l’a suivi de près avec 11 visites. Justin Trudeau a été un peu moins présent, avec 8 passages. Peu populaire à Montréal, le chef conservateur n’y est allé que deux fois, soit autant qu’à Trois-Rivières et à Québec. Singh et Trudeau ont pour leur part fait cinq sauts chacun dans la métropole.

PHOTO RYAN REMIORZ, LA PRESSE CANADIENNE Le chef du Bloc québécois Yves-Francois Blanchet à Belœil

SINGH ET BLANCHET À FOND DE TRAIN

De combien de jours de congé avez-vous profité au cours des cinq dernières semaines ? Probablement davantage que les chefs de parti qui récolteront le plus de sièges lundi. Justin Trudeau et Andrew Scheer se sont offert le « luxe » de cinq et quatre jours de repos respectivement. Yves-François Blanchet a attendu samedi dernier pour prendre sa seule pause. Quant à Jagmeet Singh, il a participé à des événements de campagne chaque jour, sans relâche, depuis le 11 septembre.

136 ACTIVITÉS POUR BLANCHET

Yves-François Blanchet remporte le titre du chef le plus actif de la campagne, ayant pris part à 136 activités au cours des 36 journées de notre échantillon – une moyenne d’un peu moins de 4 par jour. Il a atteint un sommet le 8 octobre dernier en participant à 9 événements répartis entre Gatineau, Sainte-Julie, Saint-Basile-le-Grand, Saint-Bruno-de-Montarville et Beauharnois. Or M. Blanchet n’a fait campagne qu’au Québec. Justin Trudeau, avec 118 activités réparties sur 10 provinces et 1 territoire, a été le plus actif des autres chefs. Depuis lundi, en Ontario et au Québec, il tient d’ailleurs un rythme infernal de 7 ou 8 activités par jour.

LES PRAIRIES PEU COURTISÉES

Les différents agrégateurs de sondages prévoient un véritable raz-de-marée conservateur dans les Prairies, où les bleus possédaient près de 70 % des sièges à la dissolution du Parlement. Les partis s’attendent-ils au même résultat ? Justin Trudeau n’a visité le Manitoba, la Saskatchewan et l’Alberta qu’une fois. Andrew Scheer a ajouté une visite additionnelle au Manitoba et en Alberta. Quant à Jagmeet Singh, il a carrément fait l’impasse sur l’Alberta, et ce, bien que son parti y défende un siège. Il a en revanche parcouru les deux autres provinces une fois. Au total, les trois chefs ont donc visité les Prairies 10 fois pour se disputer 68 sièges ; c’est moins que les 12 passages à l’Île-du-Prince-Édouard, au Nouveau-Brunswick et en Nouvelle-Écosse, qui ne totalisent pourtant que 25 sièges, tous remportés par les libéraux en 2015.

PHOTO CARLOS OSORIO, REUTERS Andrew Scheer à Brampton, en Ontario

LES TERRITOIRES IGNORÉS

Malgré l’immensité du terrain à couvrir, les trois territoires du pays ne représentent chacun qu’une circonscription fédérale. Justin Trudeau est le seul à en avoir visité un, le Nunavut. Les libéraux avaient remporté les trois circonscriptions en 2015 ; le député du Nunavut, Hunter Tootoo, siège toutefois comme indépendant depuis 2016.

LA BATAILLE DE L’ONTARIO

L’Ontario n’est pas seulement la province canadienne la plus populeuse, c’est celle qui, en pratique, pourrait décider de l’identité du prochain gouvernement. Ce détail n’a échappé à personne, surtout pas aux chefs. Jagmeet Singh y est allé pas moins de 20 fois, un sommet. Justin Trudeau et Andrew Scheer, avec 16 et 14 visites, respectivement, y ont aussi été omniprésents. Toronto et sa banlieue, où les libéraux et les conservateurs sont au coude-à-coude, ont été particulièrement courtisés.

L’APPEL DE L’OUEST

La Colombie-Britannique est traditionnellement favorable au NPD, et Jagmeet Singh a voulu en prendre soin. En y allant à 10 reprises, seulement une fois de moins qu’au Québec, il a tenté de sauver les meubles pour sa formation, qui est coincée au troisième rang dans les sondages nationaux. Sa circonscription de Burnaby-Sud se trouve par ailleurs dans cette province. Justin Trudeau et Andrew Scheer sont quant à eux allés respirer l’air de l’Ouest cinq fois chacun. La Presse n’a pas tenu compte du Parti vert dans sa compilation, mais un recensement du Globe and Mail révélait hier que sa cheffe, Elizabeth May, avait passé la moitié de sa campagne sur la côte Ouest, qui a donné au parti ses deux seuls sièges aux Communes à ce jour.