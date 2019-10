(Port Alberni, Colombie-Britannique) Le chef du NPD Jagmeet Singh a répété encore une fois vendredi qu’il refuserait systématiquement de travailler avec un gouvernement minoritaire conservateur, mais n’a pas voulu dire clairement si cela signifie qu’il ferait tomber un tel gouvernement dès la première occasion.

La Presse canadienne

Et un appui à un éventuel gouvernement libéral minoritaire passerait par l’annulation du projet d’expansion de Trans Mountain, a-t-il ajouté.

M. Singh estime qu’un gouvernement dirigé par Andrew Scheer couperait dans les services, notamment en santé et dans les transports en commun, et il a déjà indiqué que les élus néo-démocrates chercheraient à faire tomber ce gouvernement s’il est minoritaire.

Mais lorsqu’un journaliste lui a demandé, lors d’un rassemblement à Port Alberni en Colombie-Britannique, s’il pouvait dire clairement s’il tenterait de renverser un gouvernement conservateur minoritaire dès le premier vote — vraisemblablement celui visant à mettre fin à la taxe sur le carbone —, provoquant rapidement une nouvelle élection, il n’a pas voulu répondre par un simple « oui » ou « non ».

M. Singh a plutôt répété ce qu’il a déjà maintes fois affirmé : les néo-démocrates n’aideront pas un éventuel gouvernement conservateur.

Le chef néo-démocrate a aussi indiqué à nouveau que le seul parti avec lequel il n’est pas prêt à travailler est le Parti conservateur et qu’il est ouvert à collaborer avec les autres. Il a cependant précisé que l’annulation du projet d’élargissement de l’oléoduc Trans Mountain serait une condition à un éventuel appui des néo-démocrates à un gouvernement libéral minoritaire.

« On est contre le pipeline Trans Mountain, on était contre ça, on va continuer de combattre le pipeline », a-t-il dit.

« Ce n’est pas aligné avec nos priorités. »