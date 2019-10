(Saint-Jérôme) Sur la question sensible du droit à l’avortement, le Parti conservateur du Canada n’est pas « hypocrite » puisqu’il laisse tous les points de vue s’exprimer, selon Sylvie Fréchette, candidate conservatrice dans Rivière-du-Nord.

Catherine Lévesque

La Presse canadienne

L’ex-médaillée olympique a voulu mettre le couvercle sur ce débat qui avait marqué le lancement de sa campagne.

Mme Fréchette dit qu’il y a des divergences d’opinions à ce sujet dans tous les partis. Elle ajoute qu’au Parti conservateur, « on laisse tout le monde s’exprimer, mais on ne laissera pas tout le monde faire reculer le parti ».

La candidate avait affirmé en entrevue avec Radio-Canada que les députés d’arrière-ban de son parti ne pourraient pas présenter des projets de loi ou des motions pour restreindre le droit à l’avortement.

Or, cette position allait à l’encontre de la position officielle des conservateurs, qui ont tenté à quelques reprises dans les dernières années de rouvrir ce débat.

Après le passage de son chef à Saint-Jérôme, Mme Fréchette a affirmé de vive voix qu’il y a eu « confusion ». Elle dit avoir répété les paroles d’Alain Rayes, le lieutenant politique du chef Andrew Scheer au Québec, mais M. Rayes s’était « trompé ».

M. Scheer a par la suite répété à de nombreuses reprises qu’il allait voter contre toute initiative parlementaire qui tenterait d’ouvrir le débat sur le droit à l’avortement, même s’il est personnellement « pro-vie ».

M. Scheer a serré des mains dans un restaurant Tim Hortons à Saint-Jérôme, mercredi matin. Il passera le reste de la journée dans le sud de l’Ontario, un terrain de bataille en vue du jour du scrutin.