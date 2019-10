(Québec) Le chef conservateur dit qu’il travaille pour un gouvernement majoritaire et prédit qu’il l’obtiendra.

La Presse canadienne

Andrew Scheer, de passage à Québec, continuait, mardi, de démoniser le scénario d’une coalition libérale-néo-démocrate qui, selon lui, conduirait à des augmentations de taxes et de déficits. Et lorsque les journalistes lui ont fait remarquer qu’aucun des autres partis n’est prêt à travailler avec un gouvernement minoritaire conservateur, M. Scheer a répondu qu’il obtiendra une majorité.

Le chef conservateur s’est également évertué à souligner toutes les réponses positives qu’il offre au gouvernement de François Legault. Il a préféré passer sous le tapis l’objection du gouvernement caquiste à un « corridor énergétique » qui verrait des oléoducs traverser le Québec.

Troisième lien, déclarations de revenus unique et gérée par Québec, tout ça et bien plus encore, les conservateurs peuvent l’offrir à Québec, a-t-il dit.

Il a, une fois de plus, peint le Bloc québécois comme un faux ami du gouvernement Legault. Selon M. Scheer, Yves-François Blanchet ne veut que travailler avec les péquistes à Québec pour un autre référendum sur la souveraineté. Il a martelé que M. Legault n’a pas besoin de M. Blanchet à Ottawa ; les conservateurs livreront la marchandise réclamée par le gouvernement québécois, a-t-il promis.