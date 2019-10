(Winnipeg) Le chef conservateur Andrew Scheer accuse son adversaire Justin Trudeau d’être prêt à faire « n’importe quoi pour rester au pouvoir ».

Catherine Lévesque

La Presse canadienne

Le chef libéral a été questionné par les journalistes sur la possibilité de former une coalition avec le Nouveau Parti démocratique. M. Trudeau a esquivé les questions, se contentant de dire qu’il veut faire élire un « gouvernement progressiste ».

Le chef néo-démocrate, Jagmeet Singh, a pour sa part reculé sur l’idée d’une coalition avec les libéraux.

Selon M. Scheer, « le choix est clair ». Les Canadiens auront à choisir entre « une coalition de Justin Trudeau et du NPD » et un « gouvernement conservateur majoritaire », a-t-il répété à de nombreuses reprises.

« Le problème est qu’une coalition entre Justin Trudeau et le NPD va coûter plus cher aux Canadiens, va augmenter les impôts, va tuer les emplois et rendre la vie plus chère », a fait miroiter le chef conservateur.

M. Scheer a rejeté l’idée de négocier avec le Bloc québécois pour former une coalition.

« Je n’ai pas besoin du Bloc québécois pour livrer des résultats pour le Québec », a-t-il dit.

S’il forme le gouvernement, M. Scheer a annoncé qu’il ordonnerait à son ministre des Finances de présenter une mise à jour économique dans les 45 jours suivant l’assermentation de son cabinet.

Il compte y présenter quatre crédits d’impôt — pour les rénovations vertes, pour les activités sportives et culturelles des enfants, puis pour le transport collectif — qui seraient mis en vigueur dès le 1er janvier 2020.

Critiqué par des sinistrés

Désolé, votre navigateur ne supporte pas les videos

De passage à Winnipeg au Manitoba, M. Scheer a été critiqué par des sinistrés des Premières Nations qui l’accusent de venir faire campagne au moment où la province fait face à un état d’urgence.

Une tempête de neige s’est abattue sur la province et a causé des pannes d’électricité majeures. Plusieurs membres des Premières Nations ont été contraints de quitter leur communauté.

Margaret Missyabit, une sinistrée de la Première Nation du lac Manitoba, a estimé que M. Scheer aurait dû s’abstenir de venir faire campagne au Manitoba tandis que la province est en état d’urgence.

Le chef du Nouveau Parti démocratique (NPD), Jagmeet Singh, avait prévu se rendre à Winnipeg pour faire campagne, mais il a décidé d’annuler ses plans en raison de l’état d’urgence.

Il n’a pas voulu pour autant critiquer M. Scheer ni les autres partis qui décideraient tout de même de faire campagne dans la province dans les prochains jours.

« C’est à eux de répondre à cette question. Mais je peux dire pour moi, j’ai pris la décision parce que je pense que ce ne n’est pas le moment d’y aller à cause de la situation », a affirmé M. Singh.

M. Scheer, pour sa part, a décidé d’aller de l’avant avec sa campagne tout de même.

« Nous envoyons nos meilleurs vœux et j’ai fait un don pour souligner le bon travail que la Croix-Rouge fait », a-t-il dit, sans dévoiler le montant de son don.

On estime que près de 10 000 personnes sont privées de courant dans la province. Hydro Manitoba a prévenu qu’il pourrait falloir de 7 à 10 jours pour rétablir l’électricité sur tout le territoire.